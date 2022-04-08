Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeği 'göründü'

Tatlıtuğ, daha önce de bebekle ilgili heyecanını şu sözlerle paylaşmıştı: "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık."