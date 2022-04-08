Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeği 'göründü'

Haberler | 08.04.2022 - 12:11

Modacı Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları 'Kurt Efe'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. Tatlıtuğ, eşi Dizer'in belirginleşen karnını öperken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeği 'göründü' - 1

2016 yılında Paris'te evlenen oyuncu ile stilist Başak Dizer, şimdilerde bebek sevinci yaşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeği 'göründü' - 2

İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, önceki gün objektif karşısına geçerek poz verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeği 'göründü' - 3

Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeği 'göründü' - 4

38 yaşındaki Tatlıtuğ, eşiyle olan fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi..." notuyla yayınladı.

Çiftin paylaşımı takiçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeği 'göründü' - 5

Tatlıtuğ, daha önce de bebekle ilgili heyecanını şu sözlerle paylaşmıştı: "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık."

N-LIFE HABERLERİ

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