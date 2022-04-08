Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeği 'göründü'

Haberler | 08.04.2022 - 12:11
2016 yılında Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, şimdilerde bebek sevinci yaşıyor.
İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, önceki gün objektif karşısına geçerek poz verdi.
Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
38 yaşındaki Tatlıtuğ, eşiyle olan fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi..." notuyla yayınladı.
Çiftin paylaşımı takiçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Tatlıtuğ, daha önce de bebekle ilgili heyecanını şu sözlerle paylaşmıştı: "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık."