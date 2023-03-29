Kral Charles'ın ilk resmi portresi yayınlandı

Ressam Alastair Barford, daha önce Kraliçe Elizabeth'i 2015'te resmetmişti.

Kraliyetin ressamı haline gelen Barford, Kral Charles'ın portresini hazırlaması hakkında konuşurken, "Bu büyük bir onur. Pek çok insan için büyük bir anlam taşıyan birinin portresini yapmak büyük bir sorumluluk. Onun sıcaklığını ve duyarlılığını, tanıştığı insanlarla etkileşimlerinde ortaya çıkan empatiyi yakalamak istedim" ifadesini kullandı.