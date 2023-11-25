Kral Charles'ın ölen binlerce kişinin mal varlığına el koyduğu ortaya çıktı: Milyonlarca sterlin topladı
İngiltere Kralı 3. Charles hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı. İngiliz Guardian gazetesi, Kral Charles'ın ölen binlerce kişinin varlıklarını mirasına aktardığını ortaya çıkardı.
Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkan ve 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenen törenle taç giyen Kral Charles'ın ölen vatandaşların mal varlıklarını kendi karı için kullandığı ortaya çıktı.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Kral Charles ülkenin kuzeybatısında ölen binlerce kişinin varlıklarına el koyarak servetini genişletiyor.