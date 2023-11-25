Kral Charles'ın ölen binlerce kişinin mal varlığına el koyduğu ortaya çıktı: Milyonlarca sterlin topladı

Bu sayede, Kral Charles'ın binlerce insanın ölümünden kazanç sağladığı ortaya çıktı. Bu insanların varlıklarının aynı zamanda ticari bir emlak imparatorluğu yaratmak için kullanıldığı belirtildi.

Lancaster Dükalığı adlı toprak ve konut kurumunun son yıllarda on milyonlarca sterlin toplandığı ortaya çıktı. Ancak kurum, son 10 yılda elde edilen 60 milyon sterlinin vergiler hariç kısmını derneklere bağışladığını savundu.