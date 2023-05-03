Kral Charles'ın taç giyme töreni hakkında merak edilenler (Katılacak dünya liderleri, konser verecek şarkıcılar)

KATY PERRY SAHNE ALACAK

Kral Charles ve eşi Camilla'nın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninden bir gün sonra Windsor Kalesi'nde görkemli bir konser verilecek.

Törenin yapılacağı hafta sonu boyunca Kral'ın tahta çıkışını kutlamak üzere düzenlenecek çeşitli etkinliklerden biri olan konserde, ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yine ABD'li şarkıcı Lionel Richie ve İtalyan müzisyen Andrea Bocelli gibi birçok sanatçı performans sergileyecek