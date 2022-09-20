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Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı

Haberler - ntv.com.tr | 20.09.2022 - 11:53 - Son Güncelleme : 20.09.2022 - 12:00

Hayvan sevgisiyle bilinen Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde köpekleri ve midillisi de hazır bulundu.

Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 1

Köpek sevgisiyle bilinen ve corgi türünde köpekleri olan ’in veda gününde, kalan son iki köpeği, sanki sahibinin dönüşünü bekliyormuş gibi, Windsor Şatosu'na giden tabut alayı sırasında ortaya çıktı.

Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 2

Muick ve Sandy adlarındaki köpekler, Windsor Şatosu'ndaki avluda, Kraliçe’nin naaşı St George Şapeli'ne yaklaşırken görüntülendi. Köpekleri saray görevlileri tasmalarından tutarak bekletti.

Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 3

Öte yandan Kraliçe'nin midillisi Emma da geçit esnasında çimenlerin üzerinde ayakta dururken görüldü.

Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 4

70 yıl tahtta kalan 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe, 40 yıl Fell Midilli Topluluğu’nun yöneticisiydi.

Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 5

Kraliçe’ye corgis türündeki ilk köpeği, 18’inci yaş gününde hediye edilen Susan adındaki köpeğiydi. Takip eden yıllarda, Susan'ın soyundan gelenler 30'dan fazla köpeği oldu. Kraliçe, bu cinsin popülaritesine büyük bir destek verdi.

Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 6

Kraliçe’nin köpekleri, sık sık kraliyet konutunda ve sarayda yanında görülüyordu.

Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 7

İki köpek, Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens Andrew ve eski karısı York Düşesi Sarah'nın bakımına emanet edildi.

Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 8
Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 9
Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 10
Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 11
Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 12
Kraliçe Elizabeth'in köpekleri ve midillisi de cenazesini selamladı - 13

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