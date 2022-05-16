Realite şov yıldızı Kylie Jenner ve iki çocuk sahibi olduğu rap şarkıcı Travis Scott, 2022 Billboard Ödül Töreni'ne ilk çocukları Stormi ile beraber katıldı. Çıktığı turnede 10 kişinin ölmesiyle sahnelere ara veren Scott, uzun bir aradan sonra ilk defa performans sergiledi. Dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirilen 2022 Billboard Müzik Ödülleri töreni ünlü isimlerin akınına uğradı. Keeping Up With The Kardashians realite şovuyla ünlenen ve kendi kozmetik markasını kurarak ailesinin ilk milyarderi olan Kylie Jenner da törendeki isimlerden biriydi. Törene uzun zamandır birlikte olduğu rap şarkıcı Travis Scott ile katılan Jenner, ilk çocukları Stormi'yi de ödül törenine getirdi. 24 yaşındaki yıldız, kızı ve partneri Travis Scott ile özel aile pozu vermeyi ihmal etmedi. Törende performans sergileyen 31 yaşındaki rapçiyi Jenner ve kızı seyirciler arasından izledi. Bu tören, Scott'un uzun bir süre sonra verdiği ilk performansa sahne oldu. Geçtiğimiz kasım ayında rapçinin sahnelediği Astroworld Festival turnesi esnasında 10 kişi hayatını kaybetmişti. Scott, bu trajediden dolayı 2022 Coachella Müzik Festivali'nde de çekilmek zorunda kalmıştı. 4 yaşındakine kızına beyaz bir elbise ve spor ayakkabı giydiren Jenner, mavi ve beyaz tonlarında Balmain imzalı vücudu saran bir elbise tercih etti. Çift, geçtiğimiz şubat ayında bir erkek çocuk sahibi oldu. Adını Wolf olarak açıklayan çift, bebeklerinin adını değiştirdiğini duyurdu. Oğullarının ismi henüz açıklanmadı.