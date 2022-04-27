Megan Fox: Ritüel için nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz

Ünlü oyuncu Megan Fox, bir süredir birlikte olduğu ve evlenme hazırlığı yaptığı nişanlısı Machine Gun Kelly ile ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.



Birbirlerinin kanlarını içtiklerini itiraf eden Fox, bazı dönemde düzenledikleri ritüller için birkaç damla akıtmanın problem olmadığını paylaştı.