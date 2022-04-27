Megan Fox: Ritüel için nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz

Haberler - ntv.com.tr | 27.04.2022 - 12:18 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 12:22
Ünlü oyuncu Megan Fox, bir süredir birlikte olduğu ve evlenme hazırlığı yaptığı nişanlısı Machine Gun Kelly ile ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Birbirlerinin kanlarını içtiklerini itiraf eden Fox, bazı dönemde düzenledikleri ritüller için birkaç damla akıtmanın problem olmadığını paylaştı.
35 yaşındaki oyuncu bir moda dergisine verdiği röportajda “Sadece birkaç damla ama evet, birbirimizin kanını yalnızca ritüel amaçlı içiyoruz” dedi.
Yaptığı bu açıklamanın insanları yanlış yönlendirebileceğini belirten Fox, “İnsanlar bizim Game of Thrones’daki gibi kupalarda kan içtiğimizi filan düşünüyor” diyerek kan içme eyleminin bu kadar abartılmasına anlam veremediğini belirtti.
Astrolojiye meraklı olduğunu belirten oyuncu, “Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum” dedi. Bu tür ritüeller için “Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim” diyen Fox, nişanlısı Kelly’nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini dile getirdi.
Nişanlısı için “Göğsünü kırık bir camla açıp ‘Ruhumu al’ demeye dünden razı” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ocak ayında evlenme teklifinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Fox, “... ve sonra birbirimizin kanını içtik” demişti. Oyuncunun bu ifadesi kafada birçok soru işareti oluşturmuştu.
İklinin, içinde kanlarının olduğu küçük şişe şeklindeki kolyeleri boyunlarına taktıkları biliniyor.