Merve Boluğur-Mert Aydın evliliği neden bitti? İşte boşanmanın perde arkası

AYRILIK SÖZÜNÜ TELAFFUZ EDEN İLK TARAF MERT AYDIN OLDU

Bir diğer iddia ise nikahtan kısa bir süre sonra ameliyat olan Aydın'ın istirahat döneminde Merve’den beklediği yardımı alamaması oldu. Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Boluğur, “Çok sıkıldım, tatile gidelim” demesi sonrası ikili balayına çıktı. Yaşananların ardından aşk evliliği yaptığını söyleyen Aydın, ayrılık sözünü telaffuz eden ilk taraf oldu.