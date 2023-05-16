Michael J. Fox: Parkinson tedavisi hiç olmadığı kadar yakın

"BU DEVASA BİR ATILIMDI"

"Bence bulduğumuz bu biyobelirteç, hastalığı tanımlamak ve dolayısıyla daha erken tedavi edebilmek açısından çok önemli" diyen ünlü isim, "Bu devasa bir atılımdı, bu kadar çabuk başaracağımızı beklemiyorduk. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorduk, 10 yıl önce hakkında konuşmuştuk" dedi.