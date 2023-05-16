Michael J. Fox: Parkinson tedavisi hiç olmadığı kadar yakın

80’li yıllarda hafızalara kazınan "Geleceğe Dönüş"(Back To The Future) serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor.
ITV1'de yayımlanan sohbet programı Lorraine'e konuk olan Fox, Parkinson hastalığıyla nasıl yaşadığını anlattı ve bu hastalığın tedavisinde kaydedilen güncel tıbbi gelişmelerden bahsetti.
Michael J. Fox, programın sunucusu Lorraine Kelly'ye "Bir tedavinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu düşünüyorum" dedi.
"Bence bulduğumuz bu biyobelirteç, hastalığı tanımlamak ve dolayısıyla daha erken tedavi edebilmek açısından çok önemli" diyen ünlü isim, "Bu devasa bir atılımdı, bu kadar çabuk başaracağımızı beklemiyorduk. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorduk, 10 yıl önce hakkında konuşmuştuk" dedi.
2000 yılında Parkinson hastalığına karşı mücadele savunuculuğuna ve bağış toplamaya odaklanmak üzere tam zamanlı oyunculuğu bırakan Michael J. Fox, 2020'de oyunculuktan "ikinci kez emekli" olduğunu açıklamıştı.