Michael J. Fox: Parkinson tedavisi hiç olmadığı kadar yakın

"Geleceğe Dönüş" (Back To The Future) filminin yıldızı Michael J. Fox, 29 yaşında yakalandığı Parkinson hastalığıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, hastalığın tedavisinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ifade etti.

Michael J. Fox: Parkinson tedavisi hiç olmadığı kadar yakın - 1

80’li yıllarda hafızalara kazınan "Geleceğe Dönüş"(Back To The Future) serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor.

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Michael J. Fox: Parkinson tedavisi hiç olmadığı kadar yakın - 2

ITV1'de yayımlanan sohbet programı Lorraine'e konuk olan Fox, Parkinson hastalığıyla nasıl yaşadığını anlattı ve bu hastalığın tedavisinde kaydedilen güncel tıbbi gelişmelerden bahsetti.

Michael J. Fox: Parkinson tedavisi hiç olmadığı kadar yakın - 3

Michael J. Fox, programın sunucusu Lorraine Kelly'ye "Bir tedavinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu düşünüyorum" dedi.

Michael J. Fox: Parkinson tedavisi hiç olmadığı kadar yakın - 4

"BU DEVASA BİR ATILIMDI"

"Bence bulduğumuz bu biyobelirteç, hastalığı tanımlamak ve dolayısıyla daha erken tedavi edebilmek açısından çok önemli" diyen ünlü isim, "Bu devasa bir atılımdı, bu kadar çabuk başaracağımızı beklemiyorduk. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorduk, 10 yıl önce hakkında konuşmuştuk" dedi.

Michael J. Fox: Parkinson tedavisi hiç olmadığı kadar yakın - 5

OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

2000 yılında Parkinson hastalığına karşı mücadele savunuculuğuna ve bağış toplamaya odaklanmak üzere tam zamanlı oyunculuğu bırakan Michael J. Fox, 2020'de oyunculuktan "ikinci kez emekli" olduğunu açıklamıştı.

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