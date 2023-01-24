Michael J. Fox: Parkinson teşhisi sonrası alkolik oldum

"BUNUN OLMAMASI GEREKİYORDU"

Ünlü isim "Doktorlar Parkinson olduğumu söyleyince, 'Kiminle konuştuğunuzu biliyorsunuz değil mi?' demiştim. 'Hollywood'un Prensi'ydim. Bunun olmaması gerekiyordu. Hayatın taş ve tuğladan ibaret olduğunu sanıyorsun ama öyle değil. Kağıttan ve tüyden yapılmış" şeklinde konuştu.