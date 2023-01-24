Michael J. Fox: Parkinson teşhisi sonrası alkolik oldum

80’li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor.
Prömiyeri 20 Ocak'ta 'Sundance Film Festivali'nde yapılan otobiyografik belgeseli 'Still'in gösterimden sonra basına konuşan Fox, genç yaşında Parkinson teşhisi konunca 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ulaştığı şöhretin hiçbir anlamının kalmadığını ifade etti.
Ünlü isim "Doktorlar Parkinson olduğumu söyleyince, 'Kiminle konuştuğunuzu biliyorsunuz değil mi?' demiştim. 'Hollywood'un Prensi'ydim. Bunun olmaması gerekiyordu. Hayatın taş ve tuğladan ibaret olduğunu sanıyorsun ama öyle değil. Kağıttan ve tüyden yapılmış" şeklinde konuştu.
Michael J. Fox, Parkinson teşhisi sonrası gerçeklikten uzaklaşmak için içki içtiğini ve semptomlarını hafifletsin diye dopamin haplarına yüklendiğini belirtti.
Hastalık sürecinde alkolizme sürüklendiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Kesinlikle alkoliktim ama 30 yıldır tek bir içki bile içmedim" dedi.
Michael J. Fox, her şeyi sol elinde taşıyarak hastalığını 7 yıl boyunca gizleyebildiğini de sözlerine ekledi.
Fox, hastalığını ilk kez 1990'da bir gece uyandığında serçe parmağının seğirdiğini görünce fark etmiş. Ünlü isim, seğirme devam edince 1991'de nöroloğa gitmiş ve hastalığını öğrenmişti.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, 'Geleceğe Dönüş'ün yayınlanmasından yaklaşık 40 yıl sonra, geçtiğimiz Kasım ayında New York Comic Con'da yeniden bir araya gelmişti.
İkili, etkinlikte sevilen film serisi hakkında konuşup esk günleri yad etmişti.
Fox'un bir 'ilham kaynağı' olduğunu söyleyen Comic Con izleyicileri, Lloyd'un meslektaşının ayakta durmasına yardım ettiği ve ikilinin sahnede sarıldığı anlar karşısında duygulandıklarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı.