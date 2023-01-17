Mimik üstadı Jim Carrey 61'inci yaşını kutluyor

17 Ocak 1962 Kanada doğumlu olan ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, 1970'li yılların ortalarında, TV dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atıldı. Usta oyuncu ilk çıkışını 1990 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı. Doğaçlama yeteneğinin fark edilmesi sonrası Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı.
1994’te süper kahraman komedisi The Mask’te de rol alan oyuncu, 18 ila 23 milyon dolarlık bütçeyle çekilip 351 milyon dolarlık hasılat elde eden filmin ticari başarısıyla adını zirveye yazdırdı. Filmdeki rolü aktöre Altın Küre adaylığı da getirdi.
Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı "Lloyd Christmas" karakteriyle ününü ikiye katladı. Daha sonra 1995 yılında Batman Forever filminde The Riddler rolünde oynadı.
2004’te Türkiye’de 'Sil Baştan' adıyla yayınlanan Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmiyle hafızalara kazındı. Rol arkadaşı Kate Winslet, bu filmle Oscar adaylığı kazandı.
Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen 3 adet Altın Küre Ödülü'ne ve kendi kategorisinde bir rekor olan 9 adet MTV film ödülüne sahiptir.
Ünlü isim, daha önce verdiği bir röportajda kendisini tuhaf bir kişilik olarak tanımlamış ve ara sıra mutlu olduğunu söylemişti.
Sık sık depresyon yaşayan Carrey, 1999 yapımı Man of the Moon filmi esnasında Andy Kaufman'ı canlandırırken çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş ancak bir süre sonra karakterinin içinde kaybolmuştu. Jim Carrey, bu rolün ardından 4 ay depresyona girdiğini ve kendine gelemediğini söylemişti.
Öte yandan Carrey, iki kez evlendi. İlk evliliğini komedi kulübünün garsonu Melissa Womer ile yaptı. 1987’de başlayan evliliği 1995’te ayrılıkla sonuçlandı. Carrey’in bu evliliğinden şu anda 34 yaşında olan kızı Jane Erin doğdu.
Carrey, Dumb and Dumber filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile 1996’da evlendi. Ama evliliği bir yıldan kısa sürdü.
Ünlü aktör, 2006 ile 2010 yılları arasında oyuncu Jenny McCarthy ile birlikteydi.
2012’de İrlandalı makyaj sanatçısı Cathriona White ile tanışan Carrey’in bu ilişkisi 2015’e kadar sürdü. White, yüksek doz ilaç alımı sonucu ölü bulundu. Ölüm nedeninin intihar olduğu belirlendi.
Yarı Kanadalı, yarı Amerikalı olan Carrey, sinema kariyerine Truman Show, Liar Liar, Yes Man, The Majestic, Ace Ventura: Pet Detective, The Mask, How the Grinch Stole Christmas ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi önemli filmleri sığdırdı.