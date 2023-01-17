Mimik üstadı Jim Carrey 61'inci yaşını kutluyor

ROLÜN ARDINDAN DEPRESYONA GİRDİ

Ünlü isim, daha önce verdiği bir röportajda kendisini tuhaf bir kişilik olarak tanımlamış ve ara sıra mutlu olduğunu söylemişti.

Sık sık depresyon yaşayan Carrey, 1999 yapımı Man of the Moon filmi esnasında Andy Kaufman'ı canlandırırken çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş ancak bir süre sonra karakterinin içinde kaybolmuştu. Jim Carrey, bu rolün ardından 4 ay depresyona girdiğini ve kendine gelemediğini söylemişti.