Mustafa Sandal baldızının nikah şahidi oldu

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Kız kardeşi Simge Sütşurup'u evlendiren Melis Sütşurup sosyal medya hesabından birçok paylaşım yaptı.

Sevgilisi Kerem ile nihah masasına oturan Simge Sütşurup'un nikah şahitliğini ise Mustafa Sandal yaptı.

İşte aile arasında gerçekleşen bir törenle evlenen çiftin renkli anları...