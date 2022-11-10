Mustafa Sandal baldızının nikah şahidi oldu

Melis Sütşurup ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, baldızı Simge Sütşurup'un nikah şahitliğini yaptı.

Mustafa Sandal baldızının nikah şahidi oldu - 1

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, dün gece Sütşurup'ın kız kardeşi Simge Sütşurup'un nikahına katıldı.

Mustafa Sandal baldızının nikah şahidi oldu - 2

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Kız kardeşi Simge Sütşurup'u evlendiren Melis Sütşurup sosyal medya hesabından birçok paylaşım yaptı.

Sevgilisi Kerem ile nihah masasına oturan Simge Sütşurup'un nikah şahitliğini ise Mustafa Sandal yaptı.

İşte aile arasında gerçekleşen bir törenle evlenen çiftin renkli anları...

Mustafa Sandal baldızının nikah şahidi oldu - 3
Mustafa Sandal baldızının nikah şahidi oldu - 4
Mustafa Sandal baldızının nikah şahidi oldu - 5

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