Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında neler oluyor? Konser tartışmasında Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu

Sosyal medya, Rapçi Uzi ve şarkıcı Mustafa Sandal arasındaki konser tartışmasını konuşuyor. Ağrı Festivali konserini Business Class uçmadığı için iptal ettiği iddia edilen Uzi, asıl nedenin konser sıralaması olduğunu söyledi. "Benim önüme Mustafa Sandal çıkaramazsın" diyen Uzi'nin paylaşımına Mustafa Sandal'dan yanıt gecikmedi. Sandal'ın "En iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de…" sözleri gündem oldu.

Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında neler oluyor? Konser tartışmasında Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu - 1

Rapçi Uzi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.  Uzi, ekonomi biletlerini kabul ettiğini ve asıl meselenin Mustafa Sandal’dan sonra çıkmak olduğunu belirttiği bir paylaşımda bulundu.

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Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında neler oluyor? Konser tartışmasında Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu - 2

"BENİM ÖNÜME MUSTAFA SANDAL'I ÇIKARAMAZSIN"

Ekonomi biletleri paylaşacağını belirten Uzi'nin “Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal’ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!” sözlerine Mustafa Sandal'ın yanıtı gecikmedi.

Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında neler oluyor? Konser tartışmasında Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu - 3

"EN İYİ CEVABI HER ZAMAN HALK VERİR"

Sandal'ın; "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet “hit” olmuş eserin olduğunda, Avrupa’da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de… Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim."  yanıtı takdir topladı.

Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında neler oluyor? Konser tartışmasında Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu - 4

Sözleriyle tepki çeken Uzi, Sandal'ın bu sözleri ardından  yeni bir paylaşımda bulundu.

Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında neler oluyor? Konser tartışmasında Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu - 5

"SENDEN ÖNCE ÇIKABİLİRDİM"

Sandal'ın bu sözlerin ardından rapçi Uzi şu paylaşımı yaptı:

"Sen de beni arayıp burdaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi.

Yaşım 25 şuana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu yazmaya üşendim rumarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım bunun için elimden geleni yapıyorum.

30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil ben de seni seviyorum."

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