Mustafa Sandal ve rapçi Uzi arasında neler oluyor? Konser tartışmasında Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu
Sosyal medya, Rapçi Uzi ve şarkıcı Mustafa Sandal arasındaki konser tartışmasını konuşuyor. Ağrı Festivali konserini Business Class uçmadığı için iptal ettiği iddia edilen Uzi, asıl nedenin konser sıralaması olduğunu söyledi. "Benim önüme Mustafa Sandal çıkaramazsın" diyen Uzi'nin paylaşımına Mustafa Sandal'dan yanıt gecikmedi. Sandal'ın "En iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de…" sözleri gündem oldu.
Rapçi Uzi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Uzi, ekonomi biletlerini kabul ettiğini ve asıl meselenin Mustafa Sandal’dan sonra çıkmak olduğunu belirttiği bir paylaşımda bulundu.