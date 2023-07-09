Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı

30 yaşındaki Neslihan Atagül, eşi için “Tanrının bana verdiği en güzel hediye” derken, 41 yaşındaki Kadir Doğulu şu ifadeleri kullandı:

“Uğurlu 7. gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim.”