Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı
Magazin basınında boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ve bu iddiaları her fırsatta reddeden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yedinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.
2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, evliliklerinin yedinci yılını kutladı.
Bir dönem boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift, birlikte çekildikleri fotoğraflarını Instagram’da paylaşarak duygularını dile getirdi.