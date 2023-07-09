Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı

Magazin basınında boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ve bu iddiaları her fırsatta reddeden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yedinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı - 1

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, evliliklerinin yedinci yılını kutladı. 

Bir dönem boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift, birlikte çekildikleri fotoğraflarını Instagram’da paylaşarak duygularını dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı - 2

30 yaşındaki Neslihan Atagül, eşi için “Tanrının bana verdiği en güzel hediye” derken, 41 yaşındaki Kadir Doğulu şu ifadeleri kullandı: 

“Uğurlu 7. gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim.” 

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı - 3

Çiftin Instagram sayfalarından paylaştıkları fotoğraflara beğeni yağdı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı - 4

Çift, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazin haberlerinde yer almıştı. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ünlü çiftin boşanacağı da iddia edilmişti.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı - 5

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken, Neslihan Atagül de "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı - 6

Çift her fırsatta boşanma iddialarını reddetti. İkili, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi, evliliklerinde bir kriz olmadığını gösterdi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı - 7
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı - 8
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