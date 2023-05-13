Neslihan Atagül oyunculuğa nasıl başladığını anlattı

Oyuncu, "Bir şekilde bir oyunculuk ajansı bulmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bilinmeyen numaralardan bir ajans numarası aldım. Takip ettiğim, gözlemlediğim bir ajans vardı. Orayı aradım. 'Ben oyuncu olmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?' diye sorarak adreslerini aldım. Ve her şey öyle başladı" diyerek kariyerine nasıl adım attığını anlattı.