Nicola Peltz eşi Brooklyn Beckham'ı neden filminden çıkardığını açıkladı

"ARAMIZDA KAVGA YOK"

Victoria Beckham ile aralarındaki anlaşmazlık ile ilgili yorum yapan Peltz, “Aramızda bir problem yok! Devamlı ‘kavga’ kelimesini duyuyorum. Bu söylentileri hiç önemsemiyorum. Önemseseydim çıldırırdım sanırım” yorumunda bulundu.

Yıldız, “Sanırım her şey Victoria’nın hazırladığı gelinliği giymediğim için oldu. Ama işin gerçeği şu ki o elbiseyi çok giymek istedim. Çok güzel olduğunu düşündim ama sonuç olarak giyemedim” dedi.