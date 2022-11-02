Nicola Peltz eşi Brooklyn Beckham'ı neden filminden çıkardığını açıkladı

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.
Oyunculuk yapan Peltz, yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı filmde rol alan eşi Brooklyn Beckham’ı filminden neden çıkardığını açıkladı.
23 yaşında iken kaleme aldığı Lola James adlı filminde eşinin rol almak istediğini belirten yıldız, çok mutlu olduğunu ve eşinin filminde rol almak istemesinden dolayı gurur duyduğunu paylaştı.
Ancak Brooklyn’nin İngiliz aksanının çok baskın olması sebebiyle onu filminden çıkardığını belirten yıldız, “Onun sahnelerini çıkarmak zorunda kaldım” dedi.
Victoria Beckham ile aralarındaki anlaşmazlık ile ilgili yorum yapan Peltz, “Aramızda bir problem yok! Devamlı ‘kavga’ kelimesini duyuyorum. Bu söylentileri hiç önemsemiyorum. Önemseseydim çıldırırdım sanırım” yorumunda bulundu.
Yıldız, “Sanırım her şey Victoria’nın hazırladığı gelinliği giymediğim için oldu. Ama işin gerçeği şu ki o elbiseyi çok giymek istedim. Çok güzel olduğunu düşündim ama sonuç olarak giyemedim” dedi.
Page Six’in haberine göre, Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İkilinin birbirine dayanamadığı ve konuşmadıkları belirtildi. İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istemedi. Beckham’in düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu belirtildi.