Nuri Bilge Ceylan’ın anne acısı

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 98 yaşında vefat eden annesi Fatma Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Nuri Bilge Ceylan’ın anne acısı - 1

Şimdilerde "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle Cannes Film Festivali'ne gitmeye hazırlanan Nuri Bilge Ceylan'ın annesi Fatma Ceylan vefat etti.

N-LIFE HABERLERİ

Nuri Bilge Ceylan’ın anne acısı - 2

İstanbul’da hayatını kaybeden Ceylan’ın annesi Fatma Ceylan için Yenice’ye bağlı Çakıroba köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Nuri Bilge Ceylan’ın anne acısı - 3

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Çakıroba Köyü Camisi’nde ikindi vakti gerçekleştirilen törende, ünlü yönetmen ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Nuri Bilge Ceylan’ın anne acısı - 4

Ceylan’ın cenazesi, yakınlarının yanı sıra Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve köylülerin katılımıyla kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Nuri Bilge Ceylan’ın anne acısı - 5

"KURU OTLAR ÜSTÜNE" CANNES YOLCUSU

Öte yandan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında yarışacak.

Nuri Bilge Ceylan’ın anne acısı - 6

Nuri Bilge Ceylan, 2014 yılında "Kış Uykusu" ile Altın Palmiye ödülünü kazanmış ve "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ahlat Ağacı" gibi filmleri de Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapmıştı.

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