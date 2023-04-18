Nuri Bilge Ceylan’ın anne acısı

Şimdilerde "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle Cannes Film Festivali'ne gitmeye hazırlanan Nuri Bilge Ceylan'ın annesi Fatma Ceylan vefat etti.
İstanbul’da hayatını kaybeden Ceylan’ın annesi Fatma Ceylan için Yenice’ye bağlı Çakıroba köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Çakıroba Köyü Camisi’nde ikindi vakti gerçekleştirilen törende, ünlü yönetmen ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Ceylan’ın cenazesi, yakınlarının yanı sıra Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve köylülerin katılımıyla kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
Öte yandan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında yarışacak.
Nuri Bilge Ceylan, 2014 yılında "Kış Uykusu" ile Altın Palmiye ödülünü kazanmış ve "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ahlat Ağacı" gibi filmleri de Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapmıştı.