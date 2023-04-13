Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne Cannes ana yarışmasında yarışacak (Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu)

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Film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'i konu alıyor. meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanan Samet, içine düştüğü çetin hayattan kurtulmaya çalışır.



Yönetmen, "Ahlat Ağacı" filmi ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı. Ceylan bir önceki filmi "Kış Uykusu" ile 2014 yılında Altın Palmiye'yi, 2008'de ise "Üç Maymun" ile En İyi Yönetmen ödülünü almıştı. "Kuru Otlar Üstüne" filminin dünya prömiyerini Cannes'da yapması bekleniyor.