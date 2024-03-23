O an evleneceklerini anladı! David Beckham'dan itiraf
Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 25 yıldır evli olan David Beckham, ünlü şarkıcıyla evleneceğini çok önceden anlamış.
Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da evlenen ve günümüze kadar mutlu bir evlilik sürdüren eski furbolcu David Beckham, evliliği hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Bu evlilikten 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunan Inter Miami takımının sahibi David Beckham, eşini ilk gördüğü andan beri ona çok güçlü hisler beslediğini açıkladı.