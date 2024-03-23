O an evleneceklerini anladı! David Beckham'dan itiraf

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 25 yıldır evli olan David Beckham, ünlü şarkıcıyla evleneceğini çok önceden anlamış.

O an evleneceklerini anladı! David Beckham'dan itiraf - 1

Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da evlenen ve günümüze kadar mutlu bir evlilik sürdüren eski furbolcu David Beckham, evliliği hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Bu evlilikten 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunan Inter Miami takımının sahibi David Beckham, eşini ilk gördüğü andan beri ona çok güçlü hisler beslediğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

O an evleneceklerini anladı! David Beckham'dan itiraf - 2

O KLİBİ UNUTMUYOR

"Onu çok beğenirdim, sadece beğenirdim ama. Nasıl bir insan olduğunu bilmiyordum. O dönem, herkes onu beğenirdi" diyen Beckham, 1996'da yayınlanan “Say You’ll Be There" şarkısını müzik klibini ise çok iyi hatırladığını söyledi.

O an evleneceklerini anladı! David Beckham'dan itiraf - 3

Beckham "En sevdiğim şarkısı çünkü klibi televizyonda gördüğümü hatırlıyorum. Arkadaşım Gary Neville yanımdaydı. Gary'e dönüp 'Kısa siyah elbiseli olanla evleneceğim' dedim" ifadelerini kullandı.

O an evleneceklerini anladı! David Beckham'dan itiraf - 4

"İŞTE BU YÜZDEN VICTORIA'YI SEÇTİM"

Şarkıcıyı tanıdıkça ona karşı daha "güçlü" hisler beslediğini belirten Beckham "Güçlü kadın severim ve onu çok çalışkan olmasını sevdim. Harika bir anne olmasına da bayılıyorum. Benimle ilgilenmesini de çok seviyorum, dört inanılmaz çocukla harika bir hayat kurduk. İşte bu yüzden Victoria'yı seçtim. Bu aileyi yönetme şeklinden dolayı" dedi.

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