O an evleneceklerini anladı! David Beckham'dan itiraf

"İŞTE BU YÜZDEN VICTORIA'YI SEÇTİM"

Şarkıcıyı tanıdıkça ona karşı daha "güçlü" hisler beslediğini belirten Beckham "Güçlü kadın severim ve onu çok çalışkan olmasını sevdim. Harika bir anne olmasına da bayılıyorum. Benimle ilgilenmesini de çok seviyorum, dört inanılmaz çocukla harika bir hayat kurduk. İşte bu yüzden Victoria'yı seçtim. Bu aileyi yönetme şeklinden dolayı" dedi.