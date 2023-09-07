Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu

"BEN DE ŞAŞKINLIK YAŞIYORUM GERÇEKTEN"

Dizdar, Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmasıyla ilgili "Yani, evet, çok büyük bir şey. Ben de şaşkınlık yaşıyorum gerçekten. Çünkü çok büyük bir şey. Bir oyuncunun da hayalleri istekleri çok önemli ben ama şunu söylemek istiyorum, ben Cannes'dan önce de Türkiye'de çok önemli ödüller aldım. O zaman da çok önemli hisler besliyordum. Benim için hepsi çok büyük. Cannes'da aldığım ödül son nokta oldu gibi hissediyorum" dedi.