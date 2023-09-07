Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu

Star TV'nin sevilen dizi Ömer'de rol alan ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar, Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi Kar ve Ayı ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizdar, dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan yeni filmi ve Ömer dizisinin ikinci sezonu hakkında NTV'ye konuştu.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu - 1

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu - 2

YARIN VİZYONA GİRECEK

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterini canllandıran oyuncu, Kar ve Ayı filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Selcen Ergun’un yönetmenliğini yaptığı Kar ve Ayı filmi yarın vizyona girecek.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu - 3

Filmin başrol oyuncu Merve Dizdar, Türkiye prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan ve festivalden En İyi İlk Film ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle dönen film hakkında NTV'ye konuştu.

Dizdar, "Taşrada geçen filmimiz, bir hemşerimizin başına gelen bir hikaye. Hemşiremiz kasabaya gelir ve bazı insanlarla karşılaşır ve hikaye böyle başlar" ifadelerini kullandı.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu - 4

"BEN DE ŞAŞKINLIK YAŞIYORUM GERÇEKTEN"

Dizdar, Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmasıyla ilgili "Yani, evet, çok büyük bir şey. Ben de şaşkınlık yaşıyorum gerçekten. Çünkü çok büyük bir şey. Bir oyuncunun da hayalleri istekleri çok önemli ben ama şunu söylemek istiyorum, ben Cannes'dan önce de Türkiye'de çok önemli ödüller aldım. O zaman da çok önemli hisler besliyordum. Benim için hepsi çok büyük. Cannes'da aldığım ödül son nokta oldu gibi hissediyorum" dedi.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu - 5

Star TV'de yayınlanan ve reyting rekoru kıran Ömer dizisinde Nisa'yı canlandıran Dizdar, ikinci sezona dair konuştu.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu - 6

"ÖMER ÇOK ÖNEMLİ BİR DİZİ"

Oyuncu, "Nisa inanılmaz bir karakter, iyi ki oynuyorum iyi ki kabul etmişim. 5 çocuğum var. Ömer inanılmaz bir iş. Nisa çok güçlü bir karakter. Bence herkesin değişimi, dönüşümü hayatta var. Nisa'da da bu değişim olacak, bir yerde mutlaka olacaktır ama yolculuğu görmek güzel. Zaten hikayenin geleceği yeri belki az çok inşallah böyle yapar diye biliyoruz ama o yolculuğu nasıl atlatıyoruz? Ömer önemli, çok önemli bir dizi bence" ifadelerini kullandı.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu - 7

ÖMER DİZİSİNDEN İLK TANITIM

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Ömer yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı.

12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan Ömer'in 2. sezon ilk tanıtımında; Gamze'nin yokluğuyla baş etmekte zorlanan Ömer'in kendini içkiye vermesi dikkat çekti. Ömer dizisi, 22. bölümüyle 11 Eylül Pazartesi akşamı Star'da...

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Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu - 8

KAR VE AYI HAKKINDA

Psikolojik gerilim unsurları taşıyan Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.

Film, Türkiye’de 8 Eylül’de gösterime girecek.

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