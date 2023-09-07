Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar yeni filmi Kar ve Ayı ve Cannes başarısı hakkında konuştu
Star TV'nin sevilen dizi Ömer'de rol alan ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar, Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi Kar ve Ayı ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizdar, dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan yeni filmi ve Ömer dizisinin ikinci sezonu hakkında NTV'ye konuştu.
Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.