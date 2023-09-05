Ömer yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi "Ömer" yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. 12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan Ömer'in 2. sezon ilk tanıtımında; Gamze'nin yokluğuyla baş etmekte zorlanan Ömer'in kendini içkiye vermesi dikkat çekti. Ömer dizisi, 22. bölümüyle 11 Eylül Pazartesi akşamı Star'da...
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