Ödüllü film "Kar ve Ayı" 8 Eylül’de vizyona giriyor

Dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve birçok festivalden ödülle dönen Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi "Kar ve Ayı" Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Festival yolculuğuna tüm dünyada hız kesmeden devam eden film, Türkiye’de 8 Eylül’de gösterime girecek.



Merve Dizdar ve Saygın Soysal'ın başrollerinde yer aldığı filmde Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak, Onur Gürçay ve Muttalip Müjdeci onlara eşlik ediyor.

Selcen Ergun’un senaryosunu Yeşim Aslan’la beraber yazdığı, psikolojik gerilim unsurları taşıyan "Kar ve Ayı"da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.

