Özel jetle uçan Meghan Markle ve Prens Harry'ye ikiyüzlülük suçlaması

Haberler | 08.06.2022 - 13:38 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 13:50

Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlaması için ABD'den İngiltere'ye giden ve evlerine yine özel jetle dönen Meghan Markle ve Prens Harry, "Rus oligarklara uygun" tercihleri nedeniyle hedefte.

Özel jetle uçan Meghan Markle ve Prens Harry'ye ikiyüzlülük suçlaması - 1

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile için İngiltere’ye giden  ve , ABD’ye özel jetle döndükleri için hedefte.

Sussex Dükü ve Düşesi, 96 yaşındaki İngiliz hükümdarın jübilesi için gittikleri Londra’dan California’ya Bombardier Global 6000 adlı özel jetle döndü. Her fırsatta iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili harekete geçme çağrısı yapan çift, çevreye kirlilik saçan özel jet tercihinden dolayı “ikiyüzlü” olmakla suçlandı.

Özel jetle uçan Meghan Markle ve Prens Harry'ye ikiyüzlülük suçlaması - 2

The Times’ın haberine göre yakıt doldurmadan 6 bin mil uçabilen “ultra uzun menzilli” jet, "özel bir kamaraya" sahip ve 13 yolcu taşıyabiliyor.
Bir charter uçuş sağlayıcısına göre, çiftin İngiltere'nin Farnborough bölgesinden Santa Barbara'ya 5 bin 500 millik yolculuğunun atmosfere yaklaşık 60 ton karbondioksit saldığı tahmin ediliyor.

Özel jetle uçan Meghan Markle ve Prens Harry'ye ikiyüzlülük suçlaması - 3

Küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin çok altında tutmayı amaçlayan Paris Anlaşması şartlarına göre, bir kişinin yıllık karbon salınımı yılda 2,1 ton ile sınırlandırılmalı. Times'ın bildirdiğine göre bu, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tek bir uçuşta sınırı yaklaşık 15 kat aştığı anlamına geliyor. Heathrow'dan Los Angeles'a ticari uçakla gitmenin karbon emisyon derecesi ise sadece 1,4 ton.

Özel jetle uçan Meghan Markle ve Prens Harry'ye ikiyüzlülük suçlaması - 4

uzmanı Tom Quinn gazeteye verdiği demeçte, "İnsanlara, gezegene yardım etme konusunda ahkam kesiyorlar ve sonra özel jetlere biniyorlar. İnsanlara çevreyi korumalarını söylüyorlar ve sonra çevreyi kendileri korumuyorlar. Bu son derece büyük bir ikiyüzlülük" dedi.  Quinn, Bombardier 6000'in "Rus oligark tipi bir jet" olduğunu ve "sadece dünyayı umursamayan" insanlara uygun olduğunu söyledi. "Özel jet almak yeterince kötü, ancak emisyonların özellikle kötü olduğu bir jet almak neredeyse çevre lobisinin tekerine çomak sokmak gibi” diye konuştu.

Özel jetle uçan Meghan Markle ve Prens Harry'ye ikiyüzlülük suçlaması - 5

ARTIK "ÖZEL JETE BİNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Prens Harry, daha önce yaptığı konuşmalarda iklim değişikliğini insanlığın karşı karşıya olduğu “en acil sorunlardan” biri olarak nitelendirmişti. Times'ın haberine göre, Oprah Winfrey'e geçen yıl verdiği bomba etkili söyleşisi sırasında, sorunla doğrudan yüzleşmek istediğini ve daha sonra yaptığı tüm uçuşlarda karbon emisyonlarını dengelemeye kararlı olduğunu söylemişti.

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