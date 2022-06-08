Özel jetle uçan Meghan Markle ve Prens Harry'ye ikiyüzlülük suçlaması

Haberler | 08.06.2022 - 13:38 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 13:50
Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile için İngiltere’ye giden Meghan Markle ve Prens Harry, ABD’ye özel jetle döndükleri için hedefte.
Sussex Dükü ve Düşesi, 96 yaşındaki İngiliz hükümdarın jübilesi için gittikleri Londra’dan California’ya Bombardier Global 6000 adlı özel jetle döndü. Her fırsatta iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili harekete geçme çağrısı yapan çift, çevreye kirlilik saçan özel jet tercihinden dolayı “ikiyüzlü” olmakla suçlandı.
The Times’ın haberine göre yakıt doldurmadan 6 bin mil uçabilen “ultra uzun menzilli” jet, "özel bir kamaraya" sahip ve 13 yolcu taşıyabiliyor.
Bir charter uçuş sağlayıcısına göre, çiftin İngiltere'nin Farnborough bölgesinden Santa Barbara'ya 5 bin 500 millik yolculuğunun atmosfere yaklaşık 60 ton karbondioksit saldığı tahmin ediliyor.
Küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin çok altında tutmayı amaçlayan Paris Anlaşması şartlarına göre, bir kişinin yıllık karbon salınımı yılda 2,1 ton ile sınırlandırılmalı. Times'ın bildirdiğine göre bu, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tek bir uçuşta sınırı yaklaşık 15 kat aştığı anlamına geliyor. Heathrow'dan Los Angeles'a ticari uçakla gitmenin karbon emisyon derecesi ise sadece 1,4 ton.
Kraliyet uzmanı Tom Quinn gazeteye verdiği demeçte, "İnsanlara, gezegene yardım etme konusunda ahkam kesiyorlar ve sonra özel jetlere biniyorlar. İnsanlara çevreyi korumalarını söylüyorlar ve sonra çevreyi kendileri korumuyorlar. Bu son derece büyük bir ikiyüzlülük" dedi. Quinn, Bombardier 6000'in "Rus oligark tipi bir jet" olduğunu ve "sadece dünyayı umursamayan" insanlara uygun olduğunu söyledi. "Özel jet almak yeterince kötü, ancak emisyonların özellikle kötü olduğu bir jet almak neredeyse çevre lobisinin tekerine çomak sokmak gibi” diye konuştu.
Prens Harry, daha önce yaptığı konuşmalarda iklim değişikliğini insanlığın karşı karşıya olduğu “en acil sorunlardan” biri olarak nitelendirmişti. Times'ın haberine göre, Oprah Winfrey'e geçen yıl verdiği bomba etkili söyleşisi sırasında, sorunla doğrudan yüzleşmek istediğini ve daha sonra yaptığı tüm uçuşlarda karbon emisyonlarını dengelemeye kararlı olduğunu söylemişti.