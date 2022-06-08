Özel jetle uçan Meghan Markle ve Prens Harry'ye ikiyüzlülük suçlaması

Kraliyet uzmanı Tom Quinn gazeteye verdiği demeçte, "İnsanlara, gezegene yardım etme konusunda ahkam kesiyorlar ve sonra özel jetlere biniyorlar. İnsanlara çevreyi korumalarını söylüyorlar ve sonra çevreyi kendileri korumuyorlar. Bu son derece büyük bir ikiyüzlülük" dedi. Quinn, Bombardier 6000'in "Rus oligark tipi bir jet" olduğunu ve "sadece dünyayı umursamayan" insanlara uygun olduğunu söyledi. "Özel jet almak yeterince kötü, ancak emisyonların özellikle kötü olduğu bir jet almak neredeyse çevre lobisinin tekerine çomak sokmak gibi” diye konuştu.