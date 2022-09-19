Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı

"11 ADAM BENİ RAHAT BIRAKSIN ARTIK!"

Lively, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

“İşte hamile fotoğraflarım, o yüzden evimin önünde bekleyen 11 adam beni rahat bıraksın artık. Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz. Çocukların fotoğraflarını paylaşmayan herkese çok teşekkürler. Ve ‘Çocuklara Hayır Politikası’ olan medyaya teşekkür ederiz. Hepiniz fark yaratıyorsunuz.”