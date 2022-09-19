Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı

Haberler | 19.09.2022 - 13:48 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 13:53
Hollywood’un gözde çifti Blake Lively (35) ve Ryan Reynolds’ın (45) dördüncü çocuklarını bekledikleri haberi geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Lively, katıldığı Forbes Power Women's Summit etkinliğinde büyüyen göbeğiyle hayranlarını şaşırtmıştı.
Ünlü oyuncunun dördüncü kez anne olmaya hazırlanması paparazileri de harekete geçirdi. Lively’nin hamile halini fotoğraflamak için çiftin evini gözetleyen paparaziler sonunda Lively’i kızdırdı ve ünlü oyuncu Instagram hesabından bir dizi hamile fotoğrafını paylaştı.
Instagram'da 35,4 milyon takipçisi olan Lively, günlük hayatından bir dizi fotoğrafı paylaşırken de paparazilerden artık gitmelerini, kendisini ve çocuklarını korkuttuklarını söyledi.
Lively, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:
“İşte hamile fotoğraflarım, o yüzden evimin önünde bekleyen 11 adam beni rahat bıraksın artık. Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz. Çocukların fotoğraflarını paylaşmayan herkese çok teşekkürler. Ve ‘Çocuklara Hayır Politikası’ olan medyaya teşekkür ederiz. Hepiniz fark yaratıyorsunuz.”
Lively, paylaşımında eşi Ryan Reynolds, yakın arkadaşı Taylor Swift ile olan pozlara da yer verdi.