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Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı

Haberler | 19.09.2022 - 13:48 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 13:53

Dördüncü çocuğuna hamile olan Blake Lively, evinin önünde nöbet tutan paparazilere ateş püskürdü. Lively, hamilelik fotoğraflarını çekmek için bekleyen paparaziler için sosyal medyadan paylaşım yaptı ve "11 adam beni rahat bıraksın artık!" dedi.

Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı - 1

Hollywood’un gözde çifti Blake Lively (35) ve ’ın (45) dördüncü çocuklarını bekledikleri haberi geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Lively, katıldığı Forbes Power Women's Summit etkinliğinde büyüyen göbeğiyle hayranlarını şaşırtmıştı.

Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı - 2

PAPARAZZİLER KIZDIRDI

Ünlü oyuncunun dördüncü kez anne olmaya hazırlanması paparazileri de harekete geçirdi. Lively’nin hamile halini fotoğraflamak için çiftin evini gözetleyen paparaziler sonunda Lively’i kızdırdı ve ünlü oyuncu Instagram hesabından bir dizi hamile fotoğrafını paylaştı.

Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı - 3

Instagram'da 35,4 milyon takipçisi olan Lively, günlük hayatından bir dizi fotoğrafı paylaşırken de paparazilerden artık gitmelerini, kendisini ve çocuklarını korkuttuklarını söyledi.

Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı - 4

"11 ADAM BENİ RAHAT BIRAKSIN ARTIK!"

Lively, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

“İşte hamile fotoğraflarım, o yüzden evimin önünde bekleyen 11 adam beni rahat bıraksın artık. Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz. Çocukların fotoğraflarını paylaşmayan herkese çok teşekkürler. Ve ‘Çocuklara Hayır Politikası’ olan medyaya teşekkür ederiz. Hepiniz fark yaratıyorsunuz.”

Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı - 5

Lively, paylaşımında eşi Ryan Reynolds, yakın arkadaşı Taylor Swift ile olan pozlara da yer verdi.

Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı - 6
Paparazzilere kızan Blake Lively hamilelik fotoğraflarını paylaştı - 7

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