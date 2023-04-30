Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox: 80 yaşında olmayacağım

"Gelece Dönüş" (Back To The Future) üçlemesiyle tanınan ünlü oyuncu Michael J. Fox, henüz 29 yaşındayken teşhis edilen Parkinson hastalığıyla mücadeleye devam ediyor. Şimdi 61 yaşında olan oyuncu hastalıkla savaşmanın artık daha da zorlaştığını, “Yalan söylemeyeceğim. Zorlaşıyor, zorlaşıyor. Daha da zorlaşıyor. Her gün daha zor” ifadesiyle vurguladı.
CBS Sunday Morning programında Jane Pauley'e konuşan Fox, omurgasındaki iyi huylu bir tümörün çıkarılması için ameliyat olduğunu, ancak prosedürün yürüyüşünü berbat bir hale getirdiğini ve bu nedenle kolu, dirseği, yüzü ve eli dahil olmak üzere vücudunun diğer kısımlarını kırmaya başladığını anlattı.
Düşmenin "Parkinson'la yaşamanın en büyük katili olduğunu" söyleyen Fox, zatürrenin de düşme kadar hayatı zorlaştırdığını ekledi.
"Parkinson'dan ölmezsiniz, Parkinson ile ölürsünüz" diyen Fox, "80 olmayacağım" sözlerini kullandı.
Prömiyeri 20 Ocak'ta Sundance Film Festivali'nde yapılan otobiyografik belgeseli "Still"in gösteriminden sonra basına konuşan Fox, genç yaşında Parkinson teşhisi konunca "Geleceğe Dönüş" filmiyle ulaştığı şöhretin hiçbir anlamının kalmadığını ifade etmişti.
Ünlü isim "Doktorlar Parkinson olduğumu söyleyince, 'Kiminle konuştuğunuzu biliyorsunuz değil mi?' demiştim. 'Hollywood'un Prensi'ydim. Bunun olmaması gerekiyordu. Hayatın taş ve tuğladan ibaret olduğunu sanıyorsun ama öyle değil. Kağıttan ve tüyden yapılmış" şeklinde konuşmuştu.
Michael J. Fox, Parkinson teşhisi sonrası gerçeklikten uzaklaşmak için içki içtiğini ve semptomlarını hafifletsin diye dopamin haplarına yüklendiğini belirtmişti.