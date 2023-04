Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox: 80 yaşında olmayacağım

"Gelece Dönüş" (Back To The Future) üçlemesiyle tanınan ünlü oyuncu Michael J. Fox, henüz 29 yaşındayken teşhis edilen Parkinson hastalığıyla mücadeleye devam ediyor. Şimdi 61 yaşında olan oyuncu hastalıkla savaşmanın artık daha da zorlaştığını, “Yalan söylemeyeceğim. Zorlaşıyor, zorlaşıyor. Daha da zorlaşıyor. Her gün daha zor” ifadesiyle vurguladı.

CBS Sunday Morning programında Jane Pauley'e konuşan Fox, omurgasındaki iyi huylu bir tümörün çıkarılması için ameliyat olduğunu, ancak prosedürün yürüyüşünü berbat bir hale getirdiğini ve bu nedenle kolu, dirseği, yüzü ve eli dahil olmak üzere vücudunun diğer kısımlarını kırmaya başladığını anlattı.