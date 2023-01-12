Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi

"SET DIŞINDA HALLETMESİ GEREKEN BİR SORUN YAŞADI"

Sun’a konuşan bir kaynak, “Paul, bir iddiada bulunulduktan sonra set dışında halletmesi gereken bir sorun yaşadı ve bunu tamamen reddediyor. Tabii, detaylı bir şekilde inceleniyor" dedi.



Kaynak, sözlerine “Film için sahnelerin çekimleri henüz başlamadı, bu yüzden iş o noktaya gelirse onun yokluğunu açıklamak için senaryoyu ve hikayeyi yeniden yazmak ve değiştirmek mümkün olacak" diye devam etti.