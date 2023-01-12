Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi

Altı sezon boyunca yayınlanan ve 2022 yılında sona eren ünlü suç dizisi 'Peaky Blinders'ta 'Arthur Shelby' karakterini canlandıran Paul Anderson, meslektaşlarından birinin şikayeti üzerine görevi kötüye kullandığı iddialarını reddetti.
İddialar, dizinin sona ermesine rağmen gerçek finalini uzun metrajlı film şeklinde yapacak olmasından sonra gelmesi ise dikkat çekti.
Paul Anderson’ın projeye dahil olmasıyla ilgili soruları gündeme getiren suistimal iddiaların, dizinin yapımcıları tarafından soruşturulduğu bildirildi.
44 yaşındaki İngiliz aktör Anderson'ın da herhangi bir suistimali şiddetle reddettiği ve soruşturmanın onu temize çıkaracağından emin olduğu belirtildi.
Sun’a konuşan bir kaynak, “Paul, bir iddiada bulunulduktan sonra set dışında halletmesi gereken bir sorun yaşadı ve bunu tamamen reddediyor. Tabii, detaylı bir şekilde inceleniyor" dedi.
Kaynak, sözlerine “Film için sahnelerin çekimleri henüz başlamadı, bu yüzden iş o noktaya gelirse onun yokluğunu açıklamak için senaryoyu ve hikayeyi yeniden yazmak ve değiştirmek mümkün olacak" diye devam etti.
Altı sezon boyunca dizinin her bölümünde rol alan Paul Anderson'ın önümüzdeki yıl vizyona girecek olan filmde büyük bir rol oynayacağı düşünülüyordu.
Sun'a göre, yapım şirketinden bir kaynak, "Herhangi bir bireyi tartışmayız. Ama bu aşamada filmde kimin oynayacağını söylemek için çok erken" dedi.