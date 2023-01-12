Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi

2013'te izleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan Peaky Blinders dizisinin oyuncularından Paul Anderson, bir meslektaşı tarafından sette 'suistimal' ile suçlandı.

Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - 1

Altı sezon boyunca yayınlanan ve 2022 yılında sona eren ünlü suç dizisi 'Peaky Blinders'ta 'Arthur Shelby' karakterini canlandıran Paul Anderson, meslektaşlarından birinin şikayeti üzerine görevi kötüye kullandığı iddialarını reddetti.

Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - 2

İddialar, dizinin sona ermesine rağmen gerçek finalini uzun metrajlı film şeklinde yapacak olmasından sonra gelmesi ise dikkat çekti.

Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - 3

YAPIMCILAR ARAŞTIRIYOR

Paul Anderson’ın projeye dahil olmasıyla ilgili soruları gündeme getiren suistimal iddiaların, dizinin yapımcıları tarafından soruşturulduğu bildirildi.

Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - 4

ANDERSON KENDİNDEN EMİN

44 yaşındaki İngiliz aktör Anderson'ın da herhangi bir suistimali şiddetle reddettiği ve soruşturmanın onu temize çıkaracağından emin olduğu belirtildi.

Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - 5

"SET DIŞINDA HALLETMESİ GEREKEN BİR SORUN YAŞADI"

Sun’a konuşan bir kaynak, “Paul, bir iddiada bulunulduktan sonra set dışında halletmesi gereken bir sorun yaşadı ve bunu tamamen reddediyor. Tabii, detaylı bir şekilde inceleniyor" dedi.

Kaynak, sözlerine “Film için sahnelerin çekimleri henüz başlamadı, bu yüzden iş o noktaya gelirse onun yokluğunu açıklamak için senaryoyu ve hikayeyi yeniden yazmak ve değiştirmek mümkün olacak" diye devam etti.

Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - 6

Altı sezon boyunca dizinin her bölümünde rol alan Paul Anderson'ın önümüzdeki yıl vizyona girecek olan filmde büyük bir rol oynayacağı düşünülüyordu.

Peaky Blinders oyuncusu Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - 7

"FİLMDE KİMİN OYNAYACAĞINI SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Sun'a göre, yapım şirketinden bir kaynak, "Herhangi bir bireyi tartışmayız. Ama bu aşamada filmde kimin oynayacağını söylemek için çok erken" dedi.

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