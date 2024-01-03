Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağından yeni isimler ifşa oluyor. Pedofil milyarder ve fuhuş ağıyla bağlantılı olduğu bilinen ve gizlilik gerekçesiyle bugüne dek kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan isimler hakkındaki gizlilik kararı kalktı. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kadar birçok ismin açıklanması beklenirken, şimdiye dek açıklanan isimler olay yarattı.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in fuhuş skandalı ölümünden sonra bile devam ediyor.
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.