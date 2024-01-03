Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağından yeni isimler ifşa oluyor. Pedofil milyarder ve fuhuş ağıyla bağlantılı olduğu bilinen ve gizlilik gerekçesiyle bugüne dek kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan isimler hakkındaki gizlilik kararı kalktı. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kadar birçok ismin açıklanması beklenirken, şimdiye dek açıklanan isimler olay yarattı.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 1

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in fuhuş skandalı ölümünden sonra bile devam ediyor. 

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 2

ABD'yi sarsan cinsel istismar davasının kilit ismi  Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de çocuk istismarı ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargı önüne çıkmış, federal mahkeme tarafından "reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan" 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 3

Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 4

Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 5

ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" takma adıyla bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, söz konusu isimlerin halka duyurulması an meselesi.

Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı ve aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew'un da bulunduğu iddia edilen yaklaşık 200 kişinin isminin kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

Suçlananlar, suçlayanlar ve tanıklar gibi çok farklı nitelikte kişinin ismi ortaya çıkacakken, çocuk kurbanlar gibi bazı kişilerin isimleri ise gizli tutulmaya devam edecek.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 6

BILL CLINTON VE PRENS ANDREW LİSTEDE

Fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein ve ona yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in davasıyla bağlantılı isimler arasında eski ABD Başkanı Clinton ve Kraliçe Elizabeth'in ikinci oğlu ve Kral Charles'ın kardeşi, olan Prens Andrew'un da bulunduğu iddia ediliyor.

ABC News'e göre de mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak 50'den fazla sayfada geçiyor. Epstein'in pilotlarından biri tarafından tutulan uçuş kayıtlarında ise Clinton'ın 2001'de görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda Paris, Bangkok ve Brunei gezileri de dahil Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği görülüyor.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 7

Wall Street Journal gazetesi, Epstein'le bağlantılı olan isimlere dair bir liste yayınladı. Listedeki dünyaca ünlü isimlerden bazıları şaşırtıcı.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 8

Ünlü tasarımcı Vera Wang, Epstein'in 2008'den sonraki programlarında listelenen kişilerden biriydi. Gazetenin haberine göre Epstein'in kurbanlarından bazıları, milyarderin kendilerini "Wang'ın moda kariyerlerinde onlara yardımcı olacağına inandırdığını" söyledi.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 9

Wall Street Journal, 80'li ve 90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell'in adının Epstein'in 2008'den sonraki programlarında yer aldığını iddia etti. Epstein mağdurlarından biri, pedofil milyarderle birlikte Paris'teki Campbell etkinliğine gittiğini söyledi.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 10

Eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, mağdurlarla iletişime geçmiş olmakla suçlanıyor.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 11

ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr, Epstein'in uçağıyla iki kez uçtuğunu söylemişti.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 12

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin de listede. Bir mahkeme dosyasına göre Epstein, 2004'ten 2007'ye kadar Brin'le çeşitli vakıfların kuruluşuna dair iş birlikleri gerçekleştirdi.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 13

Bazı mahkeme belgeleri, Epstein'in 2014 yılında Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan, şimdiki CIA Direktörü William Burns üç planlı toplantı yaptığını gösteriyor.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 14

Belgelere göre Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, 2013'ten 2017'ye kadar Epstein'in New York'taki evini sık sık ziyaret etmiş.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 15
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 16
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 17
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu - 18
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