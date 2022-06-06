Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı

Haberler - ntv.com.tr | 06.06.2022 - 09:59 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 10:01

Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlayan Platin Jübile etkinliklerinde bir ilk gerçekleşti. Etkinliklerin son gününde yapılan Platin Jübile geçidine rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağını duyuran Kraliçe Elizabeth’in 1952 yılında tahta çıkarken bindiği altın atlı arabanın camına hologramı yansıtıldı.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 1

Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70. senesi nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile kutlamaları dün sona erdi. Geçit törenine katılmayacağı açıklanan , farklı bir yöntemle etkinlikte yer alarak bir ilke imza attı.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 2

HOLOGRAMI YANSITILDI

Kraliçe’nin binmesi beklenen 260 yıllık altın atlı arabanın camına Kraliçe’nin hologramı yansıtıldı.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 3

70 YIL ÖNCE BİNMİŞTİ

Kraliçe Elizabeth bu altın arabaya ilk defa 1952 yılında tahta çıkarken binmişti.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 4

RENKLİ GEÇİT TÖRENİ

Dört  gün süren Platin Jübile kutlamalarının son gününde gerçekleştirilen geçit töreninde renkli anlar öne çıktı.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 5

PRENS LOUIS ETKİNLİKLERİN YILDIZI OLDU

Platin Jübile etkinliklerinin en çok konuşulan olaylarından biri de ve 'ın en küçük çocuğu Prens Louis'nin sevimli tavırları oldu.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 6

Geçit törenine katılanlar arasında ünlü İngiliz top model Kate Moss da vardı.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 7

Model Naomi Campbell da Platin Jübile geçidine katılan isimler arasındaydı.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 8

BALKONA ÇIKTILAR

Geçit törenine katılmayan Kraliçe, diğer kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte balkona çıktı.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 9

Prenses Charlotte, İngiliz rugby oyuncusu Mike Tindall'a sarılırken görüntülendi.

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 10

13 MİLYON İZLEYİCİ REKORU

BBC’nin verilerine göre Platin Jübile etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Diana Ross, Alicia Keys ve Mabel gibi sanatçıların Kraliçe’nin onuruna performans sergilediği gece, 13.4 milyon izleyiciye ulaştı.

Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı adına gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliklerinin son gününden yansıyanlar...

Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 11
Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 12
Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 13
Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 14
Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 15
Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 16
Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı altın at arabasının camına hologram olarak yansıtıldı - 17

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