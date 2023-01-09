Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler

"BÜYÜKANNEMİN ÖLÜMÜNÜ EN SON BEN ÖĞRENDİM"

Prens Harry ayrıca Kraliçe’nin ölüm günü ile ilgili başka bir habere de değindi ve büyükannesinin ölümünü, haberin kamuoyuna duyurulmasından sadece birkaç dakika önce öğrendiğini yazdı.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, hayatını konu alan ve kraliyete dair çarpıcı söylemlere yer verdiği otobiyografisinde ağabeyi Prens William’ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu da dile getirdi. Harry, ağabeyinin, eşi Meghan Markle için “zor, kaba ve yıpratıcı” ifadelerini kullanmasının ardından kavga ettiklerini söyledi.