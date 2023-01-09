Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler

Prens Harry'nin, henüz yayınlanmadan ses getiren anı kitabından yebi bir iddia gündemde. Harry, babası Charles'ın, karısı Meghan Markle'ı büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in cenazesinden uzak tutmak istediğini ve kendisinin buna "Karım hakkında asla bu şekilde konuşma!" diye tepki gösterdiğini anlattı.

Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler - 1

Prens Harry'nin 10 Ocak’ta okuyucuyla buluşacak olan, ancak henüz çıkmadan bomba etkisi yaratan kitabı Spare’den yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Harry’nin son ifşası, karısı Meghan Markle ve büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile ilgili.

38 yaşındaki Sussex Dükü’nün yakında çıkacak anı kitabında, babası Kral Charles'ın kendisine Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth'in ölüm döşeğinde hoş karşılanmadığını söylediği iddiası yer alıyor.

Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler - 2

Kraliçe, Eylül 2022'de 96 yaşında hayatını kaybetti. Prens, babasının kararını ve buna gösterdiği tepkiyi kitabında kaleme aldı.

Daily Mail'in haberine göre Prens Harry, Kral Charles'ın Meghan Markle’ı Elizabeth’in ölüm döşeğinden uzak tutma kararının gerekçesini "saçma ve saygısız" olarak nitelendirdi.

Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler - 3

"KARIM HAKKINDA ASLA BU ŞEKİLDE KONUŞMA!"

Harry, babasına cevabının sert olduğunu belirterek, "Karım hakkında asla bu şekilde konuşma!" diye çıkıştığını yazdı. Çıkış sonrası, Charles’ın, tepkisi nedeniyle özür dilediğini de sözlerine ekledi.

Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler - 4

Kraliçe’nin ölümü sırasında çıkan bir haber, Meghan Markle'ın Balmoral Şatosu'na davet edilmediği iddiasını içeriyordu.

Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler - 5

"BÜYÜKANNEMİN ÖLÜMÜNÜ EN SON BEN ÖĞRENDİM"

Prens Harry ayrıca Kraliçe’nin ölüm günü ile ilgili başka bir habere de değindi ve büyükannesinin ölümünü, haberin kamuoyuna duyurulmasından sadece birkaç dakika önce öğrendiğini yazdı.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, hayatını konu alan ve kraliyete dair çarpıcı söylemlere yer verdiği otobiyografisinde ağabeyi Prens William’ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu da dile getirdi. Harry, ağabeyinin, eşi Meghan Markle için “zor, kaba ve yıpratıcı” ifadelerini kullanmasının ardından kavga ettiklerini söyledi.

Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler - 6

"BUNA YARDIM ETMEK Mİ DİYORSUN?”

2019 yılında Prens Harry ve Meghan Markle’ın o dönem yaşadığı Nottingham Cottage’da gerçekleşen olayda, Prens William, kardeşinin Markle ile ilişkisinin kraliyeti nasıl etkilediğine dair konuştu. Markle hakkındaki rahatsızlığını sıralayan Prens William ile eşini savunan Prens Harry arasında sözlü tartışma başladı.

Kardeşine yardım etmek istediğini söyleyen Prens William’a tepki gösteren Prens Harry “Ciddi misin? Yardım etmek mi? Buna yardım etmek mi diyorsun?” ifadelerini kullandı.

Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler - 7

"AĞABEYİM BENİ DÖVDÜ"

Prens Harry, ağabeyinin sakinleşmeye çalıştığını ama başaramadığını söylerken “Üzerime gelmeye başladı. Her şey çok ani gelişti! Beni yakamdan çekti, kolyemi kopardı ve beni resmen yere serdi. Köpeğin mama kabına düştüm, kap altımda kırıldı ve parçalar sırtıma battı. Orada öylece bir süre kaldım. Şaşkındım. Sonra ayağa kalkıp evi derhal terk etmesini istedim” dedi.

Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler - 8

"AFGANİSTAN'DA 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM"

Harry kitabında ayrıca, Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve utanç duymadığını da yazdı. Prens, Afganistan'da görev yaptığı dönemle ilgili notlarında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerine yer verdi. 2012 yılında Afganistan'da helikopter pilotluğu yapan Harry, Taliban'ın suikast endişesi nedeniyle de birliği tarafından korunmuştu. Harry, iki ayrı zamanda toplam 30 hafta Afganistan'da kaldı ve dönüşünde, "Benim için bir zevk, çünkü PlayStation ve Xbox oynamayı seven insanlardan biriyim, bu yüzden başparmaklarımla muhtemelen oldukça yararlı olduğumu düşünmeyi seviyorum" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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