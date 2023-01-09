Prens Harry kitabında yazdı: Karımı büyükannemin cenazesinden uzak tutmak istediler

Prens Harry'nin 10 Ocak’ta okuyucuyla buluşacak olan, ancak henüz çıkmadan bomba etkisi yaratan kitabı Spare’den yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Harry’nin son ifşası, karısı Meghan Markle ve büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile ilgili.
38 yaşındaki Sussex Dükü’nün yakında çıkacak anı kitabında, babası Kral Charles'ın kendisine Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth'in ölüm döşeğinde hoş karşılanmadığını söylediği iddiası yer alıyor.
Kraliçe, Eylül 2022'de 96 yaşında hayatını kaybetti. Prens, babasının kararını ve buna gösterdiği tepkiyi kitabında kaleme aldı.
Daily Mail'in haberine göre Prens Harry, Kral Charles'ın Meghan Markle’ı Elizabeth’in ölüm döşeğinden uzak tutma kararının gerekçesini "saçma ve saygısız" olarak nitelendirdi.
Harry, babasına cevabının sert olduğunu belirterek, "Karım hakkında asla bu şekilde konuşma!" diye çıkıştığını yazdı. Çıkış sonrası, Charles’ın, tepkisi nedeniyle özür dilediğini de sözlerine ekledi.
Kraliçe’nin ölümü sırasında çıkan bir haber, Meghan Markle'ın Balmoral Şatosu'na davet edilmediği iddiasını içeriyordu.
Prens Harry ayrıca Kraliçe’nin ölüm günü ile ilgili başka bir habere de değindi ve büyükannesinin ölümünü, haberin kamuoyuna duyurulmasından sadece birkaç dakika önce öğrendiğini yazdı.
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, hayatını konu alan ve kraliyete dair çarpıcı söylemlere yer verdiği otobiyografisinde ağabeyi Prens William’ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu da dile getirdi. Harry, ağabeyinin, eşi Meghan Markle için “zor, kaba ve yıpratıcı” ifadelerini kullanmasının ardından kavga ettiklerini söyledi.
2019 yılında Prens Harry ve Meghan Markle’ın o dönem yaşadığı Nottingham Cottage’da gerçekleşen olayda, Prens William, kardeşinin Markle ile ilişkisinin kraliyeti nasıl etkilediğine dair konuştu. Markle hakkındaki rahatsızlığını sıralayan Prens William ile eşini savunan Prens Harry arasında sözlü tartışma başladı.
Kardeşine yardım etmek istediğini söyleyen Prens William’a tepki gösteren Prens Harry “Ciddi misin? Yardım etmek mi? Buna yardım etmek mi diyorsun?” ifadelerini kullandı.
Prens Harry, ağabeyinin sakinleşmeye çalıştığını ama başaramadığını söylerken “Üzerime gelmeye başladı. Her şey çok ani gelişti! Beni yakamdan çekti, kolyemi kopardı ve beni resmen yere serdi. Köpeğin mama kabına düştüm, kap altımda kırıldı ve parçalar sırtıma battı. Orada öylece bir süre kaldım. Şaşkındım. Sonra ayağa kalkıp evi derhal terk etmesini istedim” dedi.
Harry kitabında ayrıca, Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve utanç duymadığını da yazdı. Prens, Afganistan'da görev yaptığı dönemle ilgili notlarında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerine yer verdi. 2012 yılında Afganistan'da helikopter pilotluğu yapan Harry, Taliban'ın suikast endişesi nedeniyle de birliği tarafından korunmuştu. Harry, iki ayrı zamanda toplam 30 hafta Afganistan'da kaldı ve dönüşünde, "Benim için bir zevk, çünkü PlayStation ve Xbox oynamayı seven insanlardan biriyim, bu yüzden başparmaklarımla muhtemelen oldukça yararlı olduğumu düşünmeyi seviyorum" dedi.