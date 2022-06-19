Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel
hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 10:18 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 10:34

Kensington Sarayı, Babalar Günü’ne özel Prens William ve çocuklarının daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafını paylaştı.

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 1

İngiliz Kraliyeti, Babalar Günü’ne özel ve çocuklarının Ürdün’deki gezilerinden yeni bir fotoğraf paylaştı.

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 2

BABALARIYLA ÖZEL POZ

Prens William, fotoğrafta en küçük çocuğu Prens Louis’i omzunda taşırken Prenses Charlotte ve Prens George’u yanına aldı.

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 3

YILBAŞI KARTI İÇİN POZ VERDİLER

Çift, benzer bir fotoğrafı geçtiğimiz yılbaşı için kullanmıştı. Kayaların önünde poz veren ve Prens William, çocukları ile poz vermişti.

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 4

Çiftin resmi Instagram hesabı "Dünyadaki tüm babaların ve dedelerin Babalar Günü kutlu olsun!" ifadesiyle paylaşım yaptı.

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 5

ÇOCUKKEN ÜRDÜN'DE YAŞADI

Middleton, babasının Amman’da çalışması sebebiyle Ürdün’de çocukken üç yıl geçirmişti.

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 6

40. YAŞINA ÖZEL ONUR

Bu yı aynı zamanda 40. yaşını kutlayan Prens William, İngiltere Kraliyeti tarafından özel bir onura layık görüldü. 21 Haziran’da yeni yaşını kutlayacak olan Prens’in yüzü 5 sterlinlik bozuk paralara basılacak.

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 7

YÜZÜ PARAYA BASILDI

The Royal Mint’in Twitter hesabından paylaşılan haberde paranın görseli paylaşıldı. Prens William’ın yüzünün olduğu bozuk parada ‘40’ ve William’ın ‘W’si dikkat çekti. Cambridge Dükü’nün yüzünün yer aldığı bozuk paranın tasarımı ise Thomas T. Docherty’ye ait. Paranın diğer tarafında ise ’in resmi yer alacak.

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 8

PARA BİR ÖVGÜ NİTELİĞİNDE

Royal Mint’in başkanı Clare Maclennan, bu paranın “Kraliyet ailesinin en büyük üyesi olan Prens’in olgunluğuna ve saygınlığına bir övgü” niteliğinde olduğunu dile getirdi. 

Prens William ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı - 9

ROYAL ASCOT AT YARIŞLARI'NA KATILDILAR

Kate Middleton ve Prens William çifti son olarak İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların birbirinden ilginç şapkalarıyla boy gösterdiği Royal Ascot At Yarışları'na katıldı.

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