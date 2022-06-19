Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 10:18 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 10:34
İngiliz Kraliyeti, Babalar Günü’ne özel Prens William ve çocuklarının Ürdün’deki gezilerinden yeni bir fotoğraf paylaştı.
Prens William, fotoğrafta en küçük çocuğu Prens Louis’i omzunda taşırken Prenses Charlotte ve Prens George’u yanına aldı.
Çift, benzer bir fotoğrafı geçtiğimiz yılbaşı için kullanmıştı. Kayaların önünde poz veren Kate Middleton ve Prens William, çocukları ile poz vermişti.
Çiftin resmi Instagram hesabı "Dünyadaki tüm babaların ve dedelerin Babalar Günü kutlu olsun!" ifadesiyle paylaşım yaptı.
Middleton, babasının Amman’da çalışması sebebiyle Ürdün’de çocukken üç yıl geçirmişti.
Bu yı aynı zamanda 40. yaşını kutlayan Prens William, İngiltere Kraliyeti tarafından özel bir onura layık görüldü. 21 Haziran’da yeni yaşını kutlayacak olan Prens’in yüzü 5 sterlinlik bozuk paralara basılacak.
The Royal Mint’in Twitter hesabından paylaşılan haberde paranın görseli paylaşıldı. Prens William’ın yüzünün olduğu bozuk parada ‘40’ ve William’ın ‘W’si dikkat çekti. Cambridge Dükü’nün yüzünün yer aldığı bozuk paranın tasarımı ise Thomas T. Docherty’ye ait. Paranın diğer tarafında ise Kraliçe Elizabeth’in resmi yer alacak.
Royal Mint’in başkanı Clare Maclennan, bu paranın “Kraliyet ailesinin en büyük üyesi olan Prens’in olgunluğuna ve saygınlığına bir övgü” niteliğinde olduğunu dile getirdi.
Kate Middleton ve Prens William çifti son olarak İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların birbirinden ilginç şapkalarıyla boy gösterdiği Royal Ascot At Yarışları'na katıldı.