Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti

Haberler | 27.04.2022 - 10:59 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 11:02

Gazeteci Tina Brown'ın yeni kitabı Prens William'ın çocukluğu hakkında bilinmeyen ayrıntıları açığa çıkardı. Kitapta, William'ın, dadısını, kral olduğunda cezalandırmakla tehdit ettiği gibi dikkat çekici bilgiler yer alıyor.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 1

Britanya kraliyet ailesine dair gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Tina Brown'ın yeni kitabı 'ın çocukluğu hakkında bilinmeyen ayrıntıları açığa çıkardı.

The Palace Papers: Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil (Saray Belgeleri: Windsor'daki Evin İçyüzü, Gerçek ve Çalkantı) adlı kitapta Prens William'ın çocukken Saray'da "terör estirdiği" öne sürüldü.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 2

İddiaya göre Cambridge Dükü işleri öyle bir noktaya getirmiş ki büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth torununun "kontrolden çıkmasından" şikayet etmiş.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Tina Brown kitapta Kraliçe II. Elizabeth'in Prens William'ın davranışlarından hoşlanmadığını şöyle aktarıyor:

"'Ben kral olduğumda yeni kurallar koyacağım' demeyi sevmesi, onu eğlendirmiyordu."

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 3

Cambridge Dükü'nün annesi da Prens Charles'la birlikte 1983'te Kanada'ya yaptıkları geziden döndükten sonra William'ın aşırı yaramaz bir çocuk olduğunu kabul etmiş. Prens William o dönem masa ve lambalara vurup gördüğü her şeyi kırmasıyla ailesini çileden çıkarmış.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 4

"KİMSE BANA NE YAPACAĞIMI SÖYLEYEMEZ"

Brown'un kitabına göre Cambridge Dükü, 4 yaşındayken dadısı Barbara Barnes'a sinirlenerek, "Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez! Kral olduğumda seni cezalandıracağım" demiş.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 5

"MUHAFIZLARA OYUNCAK TABANCASIYLA SU SIKIYORDU"

Prens William'ın Highgrove Malikanesi'nde kalırken muhafızlara sürekli oyuncak tabancasıyla su sıkması da onları bezdirmiş. 

Bununla birlikte William 6 yaşındayken terbiyeli davranmaya başladığında bu sefer de kardeşi Prens Harry ailesinin sınırlarını zorlamaya başlamış. Prens Harry resmi bir gezi için babası Prens Charles helikoptere binmeden önce onun kıyafetine koyun gübresi bulaştırmış. 

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 6

Küçük oğlunun hareketi yüzünden feryat eden Prens Charles, "Bana bakın! Tamamen koyun pisliğine bulanmış durumdayım" demiş.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 7

Öte yandan William büyüdükçe annesi için güvenilir bir sırdaşa dönüşmüş. Prenses Diana onu, "Benim küçük bilge oğlum" diye seviyormuş.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 8

Ebeveynleri kavga ettiğinde Prens William banyo kapısının altından annesine mendil vererek, "Seni üzgün görmekten nefret ediyorum" demiş.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 9

Brown ayrıca kitabında, "William, Diana'yı Harry'den daha iyi anlıyordu" diye yazdı.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 10

The Palace Papers: Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil, 26 Nisan'da piyasaya sürüldü.

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 11

İşte Prens William'ın çocukluğu ve şimdiki hayatından kareler...

Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 12
Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 13
Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 14
Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 15
Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 16
Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 17
Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti - 18

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