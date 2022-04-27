Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti

İddiaya göre Cambridge Dükü işleri öyle bir noktaya getirmiş ki büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth torununun "kontrolden çıkmasından" şikayet etmiş.



Independent Türkçe'nin haberine göre, Tina Brown kitapta Kraliçe II. Elizabeth'in Prens William'ın davranışlarından hoşlanmadığını şöyle aktarıyor:



"'Ben kral olduğumda yeni kurallar koyacağım' demeyi sevmesi, onu eğlendirmiyordu."