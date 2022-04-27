Prens William'ın çocukluğuna dair bilinmeyenler: Dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti

Haberler | 27.04.2022 - 10:59 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 11:02
Britanya kraliyet ailesine dair gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Tina Brown'ın yeni kitabı Prens William'ın çocukluğu hakkında bilinmeyen ayrıntıları açığa çıkardı.
The Palace Papers: Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil (Saray Belgeleri: Windsor'daki Evin İçyüzü, Gerçek ve Çalkantı) adlı kitapta Prens William'ın çocukken Saray'da "terör estirdiği" öne sürüldü.
İddiaya göre Cambridge Dükü işleri öyle bir noktaya getirmiş ki büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth torununun "kontrolden çıkmasından" şikayet etmiş.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Tina Brown kitapta Kraliçe II. Elizabeth'in Prens William'ın davranışlarından hoşlanmadığını şöyle aktarıyor:
"'Ben kral olduğumda yeni kurallar koyacağım' demeyi sevmesi, onu eğlendirmiyordu."
Cambridge Dükü'nün annesi Prenses Diana da Prens Charles'la birlikte 1983'te Kanada'ya yaptıkları geziden döndükten sonra William'ın aşırı yaramaz bir çocuk olduğunu kabul etmiş. Prens William o dönem masa ve lambalara vurup gördüğü her şeyi kırmasıyla ailesini çileden çıkarmış.
Brown'un kitabına göre Cambridge Dükü, 4 yaşındayken dadısı Barbara Barnes'a sinirlenerek, "Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez! Kral olduğumda seni cezalandıracağım" demiş.
Prens William'ın Highgrove Malikanesi'nde kalırken muhafızlara sürekli oyuncak tabancasıyla su sıkması da onları bezdirmiş.
Bununla birlikte William 6 yaşındayken terbiyeli davranmaya başladığında bu sefer de kardeşi Prens Harry ailesinin sınırlarını zorlamaya başlamış. Prens Harry resmi bir gezi için babası Prens Charles helikoptere binmeden önce onun kıyafetine koyun gübresi bulaştırmış.
Küçük oğlunun hareketi yüzünden feryat eden Prens Charles, "Bana bakın! Tamamen koyun pisliğine bulanmış durumdayım" demiş.
Öte yandan William büyüdükçe annesi için güvenilir bir sırdaşa dönüşmüş. Prenses Diana onu, "Benim küçük bilge oğlum" diye seviyormuş.
Ebeveynleri kavga ettiğinde Prens William banyo kapısının altından annesine mendil vererek, "Seni üzgün görmekten nefret ediyorum" demiş.
Brown ayrıca kitabında, "William, Diana'yı Harry'den daha iyi anlıyordu" diye yazdı.
The Palace Papers: Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil, 26 Nisan'da piyasaya sürüldü.
İşte Prens William'ın çocukluğu ve şimdiki hayatından kareler...