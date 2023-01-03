Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım

Reynolds’ın setten çıkıp hemen eve geldiğini ve kimi zaman üzerinde sahte kan veya yara içinde olduğunu belirten Lively, “Bu adam eve öyle bir koşuyor ki inanamazsınız!” dedi

Lively, Deadpool ve Free Guy gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds ile 2012 yılında dünyaevine girmişti.