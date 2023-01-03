Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım

Hollywood’un sevilen çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively dördüncü kez anne baba olmaya hazırlandıklarını paylaşmıştı. Blake, hamilelik öncesi ile karnı burnunda hallerini karşılaştıran paylaşımıyla gündeme geldi.

Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım - 1

Deadpool karakteriyle tanınan ABD’li oyuncu Ryan Reynolds ile dördüncü çocuğunu bekleyen Blake Lively, sosyal medya hesabında sık sık hamileliğiyle ilgili paylaşımlar yapıyor.

Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım - 2

Gossip Girl, Hırsızlar Şehri ve Küçük Bir Rica gibi yapımlarla tanınan 35 yaşındaki Lively, son paylaşımında ise esprili bir dille hamilelik öncesi görüntülerini paylaştı.

Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım - 3

Kişisel spor eğitmeni Don Saladio ile hamilelik öncesi çekilen bir fotoğrafını karnı burnundaki haliyle paylaşan yıldız “Don Saladino’nun spor egzersizlerini aylardır yapıyorum. Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım” dedi.

Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım - 4

Öte yandan, American Cinematheque Ödülleri’ne katılan Lively, gecede onurlandırılan eşine ödülünü takdim etmişti. Oyuncu, konuşmasında eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Reynolds ile dördüncü çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen oyuncu “Şimdi ben ve kızlarımız onun eviyiz. Dünyanın öbür ucunda da olsa sokağın başında da olsa eve koşa koşa geliyor” dedi.

Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım - 5

Reynolds’ın setten çıkıp hemen eve geldiğini ve kimi zaman üzerinde sahte kan veya yara içinde olduğunu belirten Lively, “Bu adam eve öyle bir koşuyor ki inanamazsınız!” dedi

Lively, Deadpool ve Free Guy gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds ile 2012 yılında dünyaevine girmişti.

Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım - 6

Çiftin James (7), Inez (5 ve Betty (2) adında üç çocuğu daha bulunuyor.

2011 yılında Reynolds ile çıkmaya başlayan oyuncu, aktör ile Yeşil Fener filminin setinde tanıştı.  Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" demişti

N-LIFE HABERLERİ

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