Ryan Reynols ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively: Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım

Deadpool karakteriyle tanınan ABD’li oyuncu Ryan Reynolds ile dördüncü çocuğunu bekleyen Blake Lively, sosyal medya hesabında sık sık hamileliğiyle ilgili paylaşımlar yapıyor.
Gossip Girl, Hırsızlar Şehri ve Küçük Bir Rica gibi yapımlarla tanınan 35 yaşındaki Lively, son paylaşımında ise esprili bir dille hamilelik öncesi görüntülerini paylaştı.
Kişisel spor eğitmeni Don Saladio ile hamilelik öncesi çekilen bir fotoğrafını karnı burnundaki haliyle paylaşan yıldız “Don Saladino’nun spor egzersizlerini aylardır yapıyorum. Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım” dedi.
Öte yandan, American Cinematheque Ödülleri’ne katılan Lively, gecede onurlandırılan eşine ödülünü takdim etmişti. Oyuncu, konuşmasında eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Reynolds ile dördüncü çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen oyuncu “Şimdi ben ve kızlarımız onun eviyiz. Dünyanın öbür ucunda da olsa sokağın başında da olsa eve koşa koşa geliyor” dedi.
Reynolds’ın setten çıkıp hemen eve geldiğini ve kimi zaman üzerinde sahte kan veya yara içinde olduğunu belirten Lively, “Bu adam eve öyle bir koşuyor ki inanamazsınız!” dedi
Lively, Deadpool ve Free Guy gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds ile 2012 yılında dünyaevine girmişti.
Çiftin James (7), Inez (5 ve Betty (2) adında üç çocuğu daha bulunuyor.
2011 yılında Reynolds ile çıkmaya başlayan oyuncu, aktör ile Yeşil Fener filminin setinde tanıştı. Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" demişti