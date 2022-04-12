Selena Gomez'den kilo eleştirilerine cevap: Bu halimle mükemmelim

Haberler - ntv.com.tr | 12.04.2022 - 14:48 - Son Güncelleme : 12.04.2022 - 14:54

Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Selena Gomez, yayınladığı video ile yorumları umursamadığını ve her haliyle kendini kabul ettiğini açıkladı.

Selena Gomez'den kilo eleştirilerine cevap: Bu halimle mükemmelim - 1

Şu sıralar TikTok’u aktif bir şekilde kullanan oyuncu ve şarkıcı , değişen vücudu ve aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi.

Selena Gomez'den kilo eleştirilerine cevap: Bu halimle mükemmelim - 2

KENDİNİ KISITLAMIYOR

29 yaşındaki şarkıcı zayıf kalmaya çalıştığını ama canı bir şeyler yemek istediğinde kendine engel olmadığını ve yiyeceklerin tadını çıkardığını belirtti.

Selena Gomez'den kilo eleştirilerine cevap: Bu halimle mükemmelim - 3

"KİLOMU UMURSAMIYORUM"

“Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak” açıklamasında bulunan Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.

Selena Gomez'den kilo eleştirilerine cevap: Bu halimle mükemmelim - 4

'Çok zayıfsın, çok kilolusun, bu sana küçük gelmiş’ gibi yorumları artık umursamadığını belirten Gomez, “Ben bu halimle mükemmelim” diyerek tüm eleştirileri yok saydığını vurguladı.

Selena Gomez'den kilo eleştirilerine cevap: Bu halimle mükemmelim - 5

Annesi ile beraber kurduğu akıl sağlığı platformu Wondermind hakkında konuşan şarkıcı, dört yıldır internete girmediğini açıklamıştı. Gomez, bu aranın hayatını tamamen değiştirdiğini, daha mutlu ve normal hissettiğini paylaşmıştı.

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