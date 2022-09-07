Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de sevgilisiyle ayrılıp barışan Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" açıklamasını yapmıştı.

Ancak yeniden bir araya gelen ikili, birlikteliklerine bir şans daha vermişti.