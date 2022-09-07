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Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı

Haberler | 07.09.2022 - 09:33 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 10:00

ABD'nin Nevada Çölü'nde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden Burning Man, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Birbirinden renkli kostümlere, sanat gösterilerine, doğaçlama müzik performanslarına, pek çok partiye ev sahipliği yapan ve önceki gün sona eren 'dünyanın en çılgın festivali'nin bu yılki katılımcıları arasında Şeyma Subaşı ve yeni barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi de vardı.

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 1

ABD'nin Nevada eyaletinde bir çölde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden Burning Man, önceki gün sona erdi. 1986 yılının Ağustos ayında iki arkadaşın ABD'deki San Francisco plajında heykel yakmasıyla ortaya çıkan, dünyanın en büyük ve en çılgın festivallerinden olan Burning Man, bu yıl da gösterişli etkinliklere sahne oldu.

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 2

Festivalde birbirinden renkli kostümler, sanat gösterileri, doğaçlama müzik performansları ve pek çok parti dikkat çekti.

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 3

Festivalin katılımcıları arasında, son dönemde Mohammed Alsaloussi ile barışmasıyla gündeme gelen da vardı.

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 4

Subaşı, sevgilisi Alsaloussi ile Burning Man'de çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 5

Saçlarını örgü yaptıran Şeyma Subaşı, festivalde sevgilisiyle verdiği pozları şu sözlerle yayınladı: 

"En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale 5. kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için çok güzel bir deneyim olacak."

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 6

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de sevgilisiyle ayrılıp barışan Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" açıklamasını yapmıştı.

Ancak yeniden bir araya gelen ikili, birlikteliklerine bir şans daha vermişti. 

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 7

Şubaşı, Burning Man Festivali fotoğraflarını, "Birbirimize çok aşığız" notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 8

İşte Şeyma Subaşı'nın da katıldığı Burning Man 2022'den yansıyan kareler...

Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 9
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 10
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 11
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 12
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 13
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 14
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 15
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 16
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 17
Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı - 18

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