Şeyma Subaşı Burning Man'e katıldı

Haberler | 07.09.2022 - 09:33 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 10:00
ABD'nin Nevada eyaletinde bir çölde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden Burning Man, önceki gün sona erdi. 1986 yılının Ağustos ayında iki arkadaşın ABD'deki San Francisco plajında heykel yakmasıyla ortaya çıkan, dünyanın en büyük ve en çılgın festivallerinden olan Burning Man, bu yıl da gösterişli etkinliklere sahne oldu.
Festivalde birbirinden renkli kostümler, sanat gösterileri, doğaçlama müzik performansları ve pek çok parti dikkat çekti.
Festivalin katılımcıları arasında, son dönemde Mohammed Alsaloussi ile barışmasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı da vardı.
Subaşı, sevgilisi Alsaloussi ile Burning Man'de çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Saçlarını örgü yaptıran Şeyma Subaşı, festivalde sevgilisiyle verdiği pozları şu sözlerle yayınladı:
"En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale 5. kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için çok güzel bir deneyim olacak."
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de sevgilisiyle ayrılıp barışan Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" açıklamasını yapmıştı.
Ancak yeniden bir araya gelen ikili, birlikteliklerine bir şans daha vermişti.
Şubaşı, Burning Man Festivali fotoğraflarını, "Birbirimize çok aşığız" notuyla paylaştı.
İşte Şeyma Subaşı'nın da katıldığı Burning Man 2022'den yansıyan kareler...