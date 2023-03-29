Şeyma Subaşı'nın Miami'deki bekarlığa veda partisini parayı veren izleyebilecek

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Marakeş'te evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı, Miami'de bekarlığa veda partisi yapacak.
Günaydın'dan Bülent Cankurt, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Marakeş'te evleneceğini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Şeyma Subaşı, birkaç günlüğüne İstanbul'a gelmişti. Dün sabah da Miami'ye sevgilisinin yanına döndü. Şeyma'nın orada, bu hafta sonu bekarlığa veda partisi yapacağını öğrendim. 5 Mayıs'ta başı bağlanacak olan Şeyma'nın, bekarlığa vedasına aboneleri de şahitlik edecek."
"Ayda 66.99 TL'ye sosyal medya hesabında abonelik başlatan Şeyma, sayfasından duyuru yapıp 'Bekarlığa veda partimi sadece abonelerime göstereceğim' dedi. Geçtiğimiz hafta Şeyma'nın abone sayısının 200 bin olduğu yazılıp çizilmişti; ya bu rakam doğru değil ya da daha fazlasını istiyor olmalı ki, bekarlığa veda partisiyle yeni aboneler kazanmaya çalışıyor. Ne olursa olsun bu Şeyma Subaşı çok zeki kadın vesselam..."
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Subaşı daha önce sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşmış, "Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma... Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" diye yazmıştı.