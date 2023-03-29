Şeyma Subaşı'nın Miami'deki bekarlığa veda partisini parayı veren izleyebilecek

"Ayda 66.99 TL'ye sosyal medya hesabında abonelik başlatan Şeyma, sayfasından duyuru yapıp 'Bekarlığa veda partimi sadece abonelerime göstereceğim' dedi. Geçtiğimiz hafta Şeyma'nın abone sayısının 200 bin olduğu yazılıp çizilmişti; ya bu rakam doğru değil ya da daha fazlasını istiyor olmalı ki, bekarlığa veda partisiyle yeni aboneler kazanmaya çalışıyor. Ne olursa olsun bu Şeyma Subaşı çok zeki kadın vesselam..."