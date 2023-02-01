Sıla konser verirken duygulandı: Babamın en sevdiği şarkıydı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetti. Ünlü isim, konser verdiği esnada duygulandı.

Sıla konser verirken duygulandı: Babamın en sevdiği şarkıydı - 1

Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Gençoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sıla konser verirken duygulandı: Babamın en sevdiği şarkıydı - 2

Önceki akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki konser veren şarkıcı, sahnede duygusal anlar yaşadı.

Sıla konser verirken duygulandı: Babamın en sevdiği şarkıydı - 3

Yaklaşık 600 kişiye konser veren şarkıcı "Yan Benimle" şarkısını seslendirdi.

Sıla, “Bu parça babamın en sevdiği şarkıydı... O benim içimde bir yerlerde. Biliyorum, bu gece burada beni dinliyor” diye konuştu.

Sıla konser verirken duygulandı: Babamın en sevdiği şarkıydı - 4

Öte yandan, ünlü şarkıcı Babalar Günü için yaptığı paylaşımda "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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