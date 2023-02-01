Sıla konser verirken duygulandı: Babamın en sevdiği şarkıydı

Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Gençoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Önceki akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki konser veren şarkıcı, sahnede duygusal anlar yaşadı.
Yaklaşık 600 kişiye konser veren şarkıcı "Yan Benimle" şarkısını seslendirdi.
Sıla, “Bu parça babamın en sevdiği şarkıydı... O benim içimde bir yerlerde. Biliyorum, bu gece burada beni dinliyor” diye konuştu.
Öte yandan, ünlü şarkıcı Babalar Günü için yaptığı paylaşımda "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" demişti.