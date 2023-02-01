Sıla konser verirken duygulandı: Babamın en sevdiği şarkıydı

Öte yandan, ünlü şarkıcı Babalar Günü için yaptığı paylaşımda "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" demişti.