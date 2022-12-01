Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın yalısı nerede? (Dizi ve filmlerin çekildiği yerler)

Fİ-Çİ

Çi’nin ilk sezonu Fi’de Can Manay (Ozan Güven) ve Duru’nun (Serenay Sarıkaya) tanışmasına vesile olan villalar Çekmeköy’de yer alıyor.

Can Manay ile Duru'nun beraber yaşadığı; eşsiz şehir manzarası, geniş pencereleri ve modern dekorasyonu ile kendine hayran bırakan lüks rezidans sahneleri Etiler’deki Otel Le Meridien’de çekildi.

Çi’de dans okulu olarak gösterilen, dans provaları ve sahne çalışmaları ile ekrana gelen yer ise aslında bir gece kulübü. Beyoğlu Tomtom mahallesinde yer alan Garaj Çi’nin dans çalışması sahnelerine ev sahipliği yaptı. Garajistanbul adıyla da bilinen mekanda çekimler gündüz saatlerinde gerçekleşti.

Can Manay'ın kanalın patronu ve Sadık Murat Kolhan'ın kayınbabası olan 'Büyük Bey' ile görüştüğü sahneler ise Grand Pera'da çelildi.