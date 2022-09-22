Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını'nda kim kimdir? (Yalı Çapkını oyuncuları ve karakter analizi)

ORHAN - EMRE ALTUĞ

Halis Ağa’nın oğlu. Ferit ve Fuat’ın babası. Orhan başarılı bir iş adamıdır ama Halis Ağa’nın el yeteneği ona geçmemiştir. Bu yüzden işinde ne kadar başarılı olursa olsun babasını memnun edememiştir. Oğullarına kendine tanınandan daha fazla özgürlük tanısa da onlardan tek isteği Halis Ağa’ya karşı başını öne eğdirmemeleridir. Babasının isteğiyle hiç tanımadan Gülgün’le evlenmiştir. Karısına karşı duyduğu his aşk değil sevgi ve kabullenmişlik olmuştur. Merhametli, anlayışlı ve ruhsal olarak yalnız bir adamdır.