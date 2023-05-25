Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlanmak istiyorum

Tina Turner, 83 yaşında hayata veda etti. Ölümünden sonra nasıl anılmak istediği, altı hafta önce verdiği son röportajında ortaya çıktı. Turner, "Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlanmak istiyorum" dedi.
Efsanevi şarkıcı, İsviçre'nin Zürih kentindeki evinde, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Sözcüsü, ölüm haberini duyururken, "Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve rol modelini kaybetti" ifadesini kullandı.
Bu ifade, 9 Nisan'da Guardian gazetesine konuşan Turner'ın sözlerine yakındı.
Sanatçı, "Nasıl hatırlanmak istersiniz?" sorusuna, "Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak" yanıtını verdi.
Turner, sözlerine, "Diğer kadınlara kendi şartlarına göre başarı için çabalamanın normal olduğunu gösteren bir kadın olarak hatırlanmak isterim" şeklinde devam etti.
Yaşlanmakla ilgili onu neyin korkuttuğu sorulduğunda, Turner, "Hiçbir şey" yanıtını verdi. "Bu hayatın macerası ve ben her günü onun getirdikleriyle kucaklıyor ve kabul ediyorum" dedi.
Turner'ın dört oğlundan ikisi kendisinden önce hayata veda etti. Beş yıl önce oğlu Craig'i intihar sonucu kaybeden Turner, geçen yıl da diğer oğlu Ronnie Turner'ı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Ronnie Turner'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybettiği belirtildi.
Tina Turner, oğlunun ölüm haberinin ardından sosyal medyadan yürek yakan bir paylaşım yaptı. Turner mesajında "Ronnie, dünyayı erken terk ettin. Keder içindeyim ve gözlerimi kapatıp seni düşünüyorum oğlum" diye yazdı.
Turner fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 1978'de eşi Ike Turner'dan boşandı. 67 yaşındaki eşi Erwin Bach ile 30 yıllık birlikteliğin ardından 2013'te evlendiler.
1939 yılında ABD'de dünyaya gelen efsanevi şarkıcı Tina Turner, sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'de yaşıyordu.
Rock’n roll’un kraliçesi lakaplı müzisyen What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vurdu. Turner kendine özgü tarzıyla Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae ve Rihanna gibi sanatçıların müzik anlayışlarını da etkiledi.
Tina Turner ilk olarak 1960’larda eşi Ike Turner ile birlikte kurduğu Ike & Tina Turner grubuyla müzik dünyasına adımını attı, 1976’dan sonra ise kariyerine solo devam ederek ününü daha da artırdı.
Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm sattı ve 8 Grammy Ödülü kazandı.
Turner hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.