Tom Cruise Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek. Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreni için hazırlıklar sürüyor.
Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreninin ardından 7 Mayıs'ta düzenlenecek olan konserde dünyaca ünlü birçok isim sahne alacak.
Görkemli konserde sahne alacak isimler arasında Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Katy Perry, 80'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie ve İtalyan tenor Andrea Bocelli yer alıyor.
Taç giyme ile ilgili detaylara bir yenisi daha eklendi.
Geçtiğimiz yıl 36 yıl sonra devam filmini çektiği Top Gun: Maverick ile büyük bir başarı yakalayan Tom Cruise da Kral Charles için düzenlenen konsere katılacak.
Öte yandan, Tom Cruise geçtiğimiz yıl mayıs ayında Top Gun: Maverick filminin Londra prömiyerinde Kate Middleton ve Prens William ile bir araya gelmişti.
Cruise'un yanı sıra Dame Joan Collins, Bear Grylls, Sir Tom Jones, Nicole Sherzinger da konseri yakından izleme şansı elde edecek.