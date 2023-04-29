Tom Cruise Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak

Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkan ve 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyecek olan Kral Charles'ın büyük gününe birçok ünlü isim tanıklık edecek. Hollywood'un ünlü oyuncularından Tom Cruise'un taç giyme törenine katılacak son isim olduğu açıklandı.

Tom Cruise Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak - 1

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek. Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreni için hazırlıklar sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak - 2

Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreninin ardından 7 Mayıs'ta düzenlenecek olan konserde dünyaca ünlü birçok isim sahne alacak.

Tom Cruise Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak - 3

SAHNE ALACAKLAR

Görkemli konserde sahne alacak isimler arasında Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Katy Perry, 80'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie ve İtalyan tenor Andrea Bocelli yer alıyor.

Tom Cruise Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak - 4

Taç giyme ile ilgili detaylara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz yıl 36 yıl sonra devam filmini çektiği Top Gun: Maverick ile büyük bir başarı yakalayan Tom Cruise da Kral Charles için düzenlenen konsere katılacak.

Tom Cruise Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak - 5

GALADA BULUŞTULAR

Öte yandan, Tom Cruise geçtiğimiz yıl mayıs ayında Top Gun: Maverick filminin Londra prömiyerinde Kate Middleton ve Prens William ile bir araya gelmişti.

Tom Cruise Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak - 6

Cruise'un yanı sıra Dame Joan Collins, Bear Grylls, Sir Tom Jones, Nicole Sherzinger da konseri yakından izleme şansı elde edecek.

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