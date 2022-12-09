Tuba Büyüküstün çocuklarıyla birlikte Paris'e taşındı

AŞK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisinin ardından 'Sefirin Kızı'nda birlikte rol alan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Ünlü oyuncuların Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ve Akyürek'in, Büyüküstün'ün başına taktığı bandanasını bileğinde taşıdığı öne sürüldü. Tüm bu iddialar sonrası sessizliğini bozan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, paylaşımında "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz, karıştırmayın. Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek" dedi.