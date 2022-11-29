Tuba Büyüküstün'den Engin Akyürek'le aşk iddiasına yanıt

2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisinin ardından 'Sefirin Kızı'nda birlikte rol alan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında yei bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncuların Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ve Akyürek'in, Büyüküstün'ün başına taktığı bandanasını bileğinde taşıdığı öne sürüldü. Tüm bu iddialar sonrası sessizliğini bozan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tuba Büyüküstün'den Engin Akyürek'le aşk iddiasına yanıt

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ile Engin Akyürek, özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce 'Kara Para Aşk', 'Sefirin Kızı' gibi yapımlarda birlikte rol alan ikili, hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte Paris'e giden iki oyuncunun gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı haberleri ortaya çıktı.

Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşk iddialarına açıklık getirdi.

"ÇOK GÜZEL BİR AŞK HİKAYESİYDİ"

Ünlü oyuncu, paylaşımında; "Aş yaşayan Engin ve ben değiliz, karıştırmayın. Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkşsinde olması tesadüf olmasa gerek" dedi.

"ARTIK SAKİNLEŞEBİLİRİZ"

Tuba Büyüküstün, sözlerine "Ve herkes yeteri kadar sevilip, üzülüp, üzerine konuşup tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da "Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?" demek için birkaç gün daha beklese miydim?" diye devam etti.

Tuba Büyüküstün'den Engin Akyürek'le aşk iddiasına yanıt - 1

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