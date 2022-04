Ünlü makyaj markası Amber Heard'ün yalanını ortaya çıkardı

Independent'in haberine göre, aktrisin avukatı Elaine Bredehoft, bahsi geçen davada Heard'ün Johnny Depp'le ilişkisi boyunca yüzündeki morlukları gizleyebilmek için Milani'nin All In One Correcting Kit'ini kullanmak zorunda kaldığını öne sürdü.

İddiaya göre Heard, Depp'in fiziksel istismarını örtmek için böyle bir yol bulmuştu.

Heard'ün avukatı, Milani'nin ismini özel olarak belirtmese de makyaj ürününü jüri üyelerine gösterdi.