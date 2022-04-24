Ünlü makyaj markası Amber Heard'ün yalanını ortaya çıkardı

Haberler | 24.04.2022 - 12:57
Ünlü makyaj markası Milani, Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davada ürettiği bir ürünün gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.
58 yaşındaki Depp, 35 yaşındaki eski eşi Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle iftira davası açmıştı. Makalede Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.
Söz konusu yazıda Depp'in adı geçmese de aktörün avukatları makalenin yanlış bir şekilde Heard'ün evliyken şiddet gördüğünü ima ettiğini iddia ediyor. Depp bu nedenle 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.
Independent'in haberine göre, aktrisin avukatı Elaine Bredehoft, bahsi geçen davada Heard'ün Johnny Depp'le ilişkisi boyunca yüzündeki morlukları gizleyebilmek için Milani'nin All In One Correcting Kit'ini kullanmak zorunda kaldığını öne sürdü.
İddiaya göre Heard, Depp'in fiziksel istismarını örtmek için böyle bir yol bulmuştu.
Heard'ün avukatı, Milani'nin ismini özel olarak belirtmese de makyaj ürününü jüri üyelerine gösterdi.
Bununla birlikte Milani'nin sürpriz biçimde davada yer almasının ardından markanın resmi TikTok hesabında kısa bir video yayımlandı. Makyaj malzemeleri üreten şirket perşembe günü, Heard'ün iddiasını çürütmek için 15 saniyelik bir video paylaştı.
Video paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:
"Bunu bizden siz istediniz… Kayıtlar Correcting Kit'in 2017'de piyasaya sürüldüğünü göstersin!"
Depp ve Heard'ün mahkeme salonundaki bir fotoğrafının yer aldığı videonun üstünde şunlar yazıyor:
"Dikkat edin: İstismar iddiası 2014-2016 civarında gündeme gelmişti, 2016'da boşanmışlardı, makyaj paletinin çıkış tarihiyse: Aralık 2017."
Marka videonun yorum kısmında, "Davanın gerçeklerini sağlamak için buradayız" yazdı.
Amber Heard cephesinden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. Ancak şirketin reklam için böyle bir hamle yapmış olabileceği yorumları gündeme geldi.
ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde görülen dava pazartesi devam edecek.