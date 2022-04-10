Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında

Haberler | 10.04.2022 - 11:27 - Son Güncelleme : 10.04.2022 - 12:23

Ayrılmalarından 17 yıl sonra geçen yıl yeniden bir araya gelen ve tekrar nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, attıkları her adımda paparazzilerin hedefinde. Nişanlandıkları tahmin edilen çift, objektiflerin takibi altında olduklarını bilseler de birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmaktan kaçınmıyor.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 1

NİŞANI RESMEN DUYURDU

2004 yılında ayrılmalarının ardından 2021 yılında yeniden bir araya gelen, önceki gün Instagram hesabından nişanlandıklarını resmen duyuran  ve Ben Affleck çifti, paparazzilerin hedefinde olmayı sürdürüyor. 

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 2

Nişanlandıkları öne sürülen ve daha sonra Lopez'in OnTheJLo.com adlı sitesinde hayranları için yeşil bir elmas nişan yüzüğü taktığı video ile nişan duyurusu yapan çift, Santa Monica'da bir otoparkta görüntülendi.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 3

'Bennifer' olarak adlandırılan ikili, öpüşürken objektiflere takıldı.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 4

Fotoğraflarda Affleck'in elindeki senaryo dosyaları dikkat çekti.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 5

52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck, 

ilişkilerini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Los Angeles’ta 50 milyon dolar değerinde bir malikane ile ev arayışını sonlandıran çift, evlilik söylentilerine sebep olmuştu.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 6

Jennifer Lopez’in kızıyla çıktığı alışveriş esnasında taktığı elmas yüzük ise söylentileri güçlendirmişti.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 7

14 yaşındaki kızı Emme ile mobilya alışverişine çıkan şarkıcının parmağındaki elmas yüzük büyük çiftin tıpkı 17 yıl önce olduğu gibi yeniden nişanlandığı iddialarına neden olmuştu.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 8

Çiftin nişanlandığı iddiasını güçlendiren bu fotoğraflar üzerine Lopez hem Instagram'ından hem de internet sitesinden nişanlandıklarını duyurdu.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 9

Jennifer Lopez, aylar önce katıldığı bir şov programında Affleck ile tekrar bir araya gelmeyi hayal dahi etmediğini ve çok güzel bir şey yaşadıklarını söylemişti.

Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında - 10

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER