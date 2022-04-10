Yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck paparazzilerin radarında

Haberler | 10.04.2022 - 11:27 - Son Güncelleme : 10.04.2022 - 12:23
2004 yılında ayrılmalarının ardından 2021 yılında yeniden bir araya gelen, önceki gün Instagram hesabından nişanlandıklarını resmen duyuran Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, paparazzilerin hedefinde olmayı sürdürüyor.
Nişanlandıkları öne sürülen ve daha sonra Lopez'in OnTheJLo.com adlı sitesinde hayranları için yeşil bir elmas nişan yüzüğü taktığı video ile nişan duyurusu yapan çift, Santa Monica'da bir otoparkta görüntülendi.
'Bennifer' olarak adlandırılan ikili, öpüşürken objektiflere takıldı.
Fotoğraflarda Affleck'in elindeki senaryo dosyaları dikkat çekti.
52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck,
ilişkilerini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.
Los Angeles’ta 50 milyon dolar değerinde bir malikane ile ev arayışını sonlandıran çift, evlilik söylentilerine sebep olmuştu.
Jennifer Lopez’in kızıyla çıktığı alışveriş esnasında taktığı elmas yüzük ise söylentileri güçlendirmişti.
14 yaşındaki kızı Emme ile mobilya alışverişine çıkan şarkıcının parmağındaki elmas yüzük büyük çiftin tıpkı 17 yıl önce olduğu gibi yeniden nişanlandığı iddialarına neden olmuştu.
Çiftin nişanlandığı iddiasını güçlendiren bu fotoğraflar üzerine Lopez hem Instagram'ından hem de internet sitesinden nişanlandıklarını duyurdu.
Jennifer Lopez, aylar önce katıldığı bir şov programında Affleck ile tekrar bir araya gelmeyi hayal dahi etmediğini ve çok güzel bir şey yaşadıklarını söylemişti.