Yılın moda olayı Met Gala'ya ünlülerin hamile stili damga vurdu

Rihanna'nın ikinci kez hamile olduğunu Super Bowl gösterisinde duyurmasının ardından, dikkat çeken etkinliklerle "hamilelik duyurusu" yapmak yeni bir akım haline geldi.
Ünlü isimlerin ilginç görünümlerine ev sahipliği yapan Met Gala ise hamile olduğunu duyurmak isteyen ünlülerin yeni adresi oldu.
Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala'ya katılan ünlü model Karlie Kloss, ikinci kez hamile olduğunu kırmızı halıda duyurdu.
Joshua Kushner ile evli olan 30 yaşındaki ünlü model, 2021 Mart ayında Levi adında bir erkek çocuk sahibi olmuştu.
Tenis dünyasının rekortmen ismi Serena Williams, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını Met Gala kırmızı halısında gösterdi.
Sosyal medya platformu Reddit'in kurucularından Aleksis Ohanyan ile bir kız çocuğu sahibi olan 30 yaşındaki tenis oyuncusu, kırmızı halıya eşi ile katıldı.
Williams, Gucci tasarımı bir görünüm tercih etti.
2019 yılında 85 yaşında vefat eden modacı Karl Lagerfeld'nın çalışmalarını onurlandırmaya adanan gecenin öne çıkan isimlerin biri elbette Rihanna oldu.
Super Bowl'da unutulmaz bir gösteriye imza eden yıldız, şu sıralar ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Kırmızı halıda ASAP Rocky ile yürüyen şarkıcı, beyaz renkte Fendi görünümüyle hamilelik stilini yine bir üst seviyeye taşıdı.