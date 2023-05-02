Yılın moda olayı Met Gala'ya ünlülerin hamile stili damga vurdu

Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala'ya katılan ünlü model Karlie Kloss, ikinci kez hamile olduğunu kırmızı halıda duyurdu.

Joshua Kushner ile evli olan 30 yaşındaki ünlü model, 2021 Mart ayında Levi adında bir erkek çocuk sahibi olmuştu.