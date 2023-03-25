Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek

Başrollerini Zerrin Tekindor, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Necip Nemili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan ve Hümeyra gibi isimlerin paylaştığı, Star TV ekranlarının yeni dizisi ‘Yüz Yıllık Mucize’ 23 Mart Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Hem Türkiye'de hem de dünya Twitter trendlerinde birinci sıraya çıkan dizide Harika karakterine ünlü oyuncu Ebru Şahin hayat veriyor.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile evlenmişti.
Osman, sosyal medya hesabından eşinin yeni dizisine destek vermeyi ihmal etmedi.
Sosyal medya hesabında eşinin dizideki bir karesini yayınlayan Cedi Osman, "Seninle her zaman gurur duyuyorum her şeyim. Bol reytingli bir sezon olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan Yüz Yıllık Mucize, yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada 21.440 ileti paylaşıldı.
Twitter’da 7 saat 40 dakika Türkiye trenlerinde bir numarada kalan dizi; 55 dakika boyunca dünya trenlerinde bir numarada yer aldı.
Yüz Yıllık Mucize ayrıca; 16,82 Somera reytingi ile Somera reyting ölçümlemesinde günün birincisi oldu.
Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle; Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.
İzleyici karşısına çıkan dizinin ilk bölümüne; Ali Tahir yeni adıyla Kemal'in Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu. Detaylar için tıklayın...
Yüz Yıllık Mucize dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Harikanın peşinden İstanbula giden Ali Tahirin büyük sırrının ortaya çıkmaması için verdiği çaba dikkat çekti.