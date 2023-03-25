Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği ve başrollerinde Birkan Sokullu ile Ebru Şahin'in yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Sosyal medyada gündem olan dizide Harika karakterini canlandıran Ebru Şahin'e eşi basketbolcu Cedi Osman'dan destek geldi.

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 1

Başrollerini Zerrin Tekindor, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Necip Nemili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan ve Hümeyra gibi isimlerin paylaştığı, Star TV ekranlarının yeni dizisi ‘Yüz Yıllık Mucize’ 23 Mart Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 2

Hem Türkiye'de hem de dünya Twitter trendlerinde birinci sıraya çıkan dizide Harika karakterine ünlü oyuncu Ebru Şahin hayat veriyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 3

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile evlenmişti.

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 4

"SENİNLE HER ZAMAN GURUR DUYUYORUM"

Osman, sosyal medya hesabından eşinin yeni dizisine destek vermeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabında eşinin dizideki bir karesini yayınlayan Cedi Osman, "Seninle her zaman gurur duyuyorum her şeyim. Bol reytingli bir sezon olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 5

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan  Yüz Yıllık Mucize, yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada 21.440 ileti paylaşıldı.

Twitter’da 7 saat 40 dakika Türkiye trenlerinde bir numarada kalan dizi; 55 dakika boyunca dünya trenlerinde bir numarada yer aldı. 

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 6

Yüz Yıllık Mucize ayrıca; 16,82 Somera reytingi ile Somera reyting ölçümlemesinde günün birincisi oldu.

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 7

YÜZ YILLIK MUCİZE'NİN KONUSU

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle; Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 8

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İzleyici karşısına çıkan dizinin ilk bölümüne; Ali Tahir yeni adıyla Kemal'in Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu. Detaylar için tıklayın...

Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'e eşi Cedi Osman'dan destek - 9

YENİ BÖLÜMÜ MERAKLA BEKLENİYOR

Yüz Yıllık Mucize dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Harikanın peşinden İstanbula giden Ali Tahirin büyük sırrının ortaya çıkmaması için verdiği çaba dikkat çekti. 

2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

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