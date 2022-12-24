Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer yıllar sonra aynı sahnede

"ALDATILMA DUYGUSU KOLAY DEĞİL"

Yaşananlardan yıllar sonra bir dergiye röportaj veren Zuhal Olcay, "O aldatılma duygusu kolay değil. İnsan çok ağlıyor, üzülüyor. Güçlü durmak isterken de hırpalanıyorsun. Bundan sonra sadece sakin ve huzurlu bir hayat istiyorum. Ama her türlü şeye kapım sonuna kadar açık. Aşktan beslenmeye devam" demişti.