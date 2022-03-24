Moda sektörünü değiştiren 16 siyahi model
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ntv.com.tr |
24.03.2022 - 07:35
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Son Güncelleme : 24.03.2022 - 07:36
60’lı yıllarda ABD’nin ilk siyahi süper modeli olarak bilinen Naomi Sims moda sektöründeki birçok engelleri aşan ve adını herkese duyuran önemli isimlerden biriydi. Sims gibi geçmişten günümüze moda sektöründeki mücadelesi, başarıları ve yaptıklarıyla adından söz ettiren siyahi modeller ise hala hafızamızda. İşte güzellik algısını değiştirerek birçok ilki başaran ve farklı olmanın güzel olduğunu herkese gösteren 16 siyahi model…