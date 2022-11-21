2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı

Amerikan Müzik Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Microsoft Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Wayne Brady'nin sunuculuğunu yaptığı gecede .... Yılın Sanatçısı ödülünü alırken En İyi Yeni Sanatçı ödülü.... oldu.
Törende ödül alan isimler kadar ünlülerin kırmızı halı şıklığı da konuşuldu. İşte müzik dünyasının en prestijli gecesinden ünlülerin kırmızı halı görünümleri...
Priscilla Renea
Charlie Puth
GloRilla
Lucky Daye
Maneskin
Machine Gun Kelly
Carolina Gaitan
Dustin Lynch
Latto
Tinashe
Kali Uchis
Brent Faiyaz
Dove Cameron
Gayle
Joan Smalls
Becky G
MacKenzie Porter
TXT
Gavin Rossdale
Pink
Rod Thill
Mackenzie Ziegler
Madeleine White
Denny Directo