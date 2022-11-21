 2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı | N-Life

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen törene birbirinden göz alıcı görünümleriyle katılan ünlülerin kırmızı halı görünümleri damga vurdu. İşte 2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 1

Amerikan Müzik Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Microsoft Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Wayne Brady'nin sunuculuğunu yaptığı gecede ....  Yılın Sanatçısı ödülünü alırken En İyi Yeni Sanatçı ödülü.... oldu. 

Törende ödül alan isimler kadar ünlülerin kırmızı halı şıklığı da konuşuldu. İşte müzik dünyasının en prestijli gecesinden ünlülerin kırmızı halı görünümleri...

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 2

Priscilla Renea

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 3

Charlie Puth

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 4

GloRilla

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 5

Lucky Daye

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 6

Maneskin

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 7

Machine Gun Kelly

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 8

Carolina Gaitan

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 9

Dustin Lynch

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 10

Latto

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 11

Tinashe

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 12

Kali Uchis

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 13

Brent Faiyaz

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 14

Dove Cameron

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 15

Gayle

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 16

Joan Smalls

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 17

Becky G

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 18

MacKenzie Porter

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 19

TXT

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 20

Gavin Rossdale

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 21

Pink

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 22

Rod Thill

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 23

Mackenzie Ziegler

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 24

Madeleine White

2022 Amerikan Müzik Ödülleri kırmızı halı şıklığı - 25

Denny Directo

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