Bella Hadid kendi parfüm markasını çıkardı
Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve modelliğe ara veren Bella Hadid, parfüm markası çıkardı.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı.
Lüks markaların kampanyalarında görmeye alışık olduğumuz model, bu sefer kendi markası için kamera karşısına geçti.