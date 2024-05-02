Bella Hadid kendi parfüm markasını çıkardı

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve modelliğe ara veren Bella Hadid, parfüm markası çıkardı.

Bella Hadid kendi parfüm markasını çıkardı - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı.

Lüks markaların kampanyalarında görmeye alışık olduğumuz model, bu sefer kendi markası için kamera karşısına geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Bella Hadid kendi parfüm markasını çıkardı - 2

Geçtiğimiz aylarda parfüm markasını kurduğunu duyuran model, Orebella adlı parfüm markasını ilk kez paylaştı.

27 yaşındaki modelin koleksiyonunda üç parfüm yer alıyor: Windows2Soul, Blooming Fire ve Salted Muse.

Bella Hadid kendi parfüm markasını çıkardı - 3

Parfüm markasının kampanyası için kamera karşısına geçen model, fotoğrafçı Elizaveta Porodina ile çalıştı.

Bella Hadid kendi parfüm markasını çıkardı - 4

"Koku her zaman hayatımın merkezinde yer aldı" diyen Hadid, parfüm markasını alkol içermeyen ve doğal yağlarla zenginleştirilmiş bir simya serisi olarak tanımlıyor.

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